Szezononként több mint tízezer kilométernyi utazás, heti négy óra buszozás – ezt jelentette a Soproni Jégtörőknek, a SMAFC jégkorong-szakosztályában sportoló gyerekeknek és edzőiknek az, hogy Sopronban évek óta nem üzemel jégpálya. A számokkal is kimutatható nehézségeknél is jobban fájt szakembereknek, szülőknek és minden érintettnek az a sok idegesség, ami a sportoló gyerekek utaztatásával járt. Nem a logisztika, azt megoldották, hanem a sok aggodalom a jeges utakon, a téli sötétben, és az időveszteség. Nos, mindennek vége, a következő szezonban már nem kell Kőszegre vagy Szombathelyre utazniuk a Jégtörőknek, Eisenstadtig sem kell menniük, mert lesz újra jégpálya Sopronban. S ami még ennél is jobb hír: nemcsak a SMAFC sportolóinak lesz újra lehetőségük soproni jégre menni, hanem mindenkinek.

– Évekig tartó problémát jelentett Sopronban a jégpálya sorsa. Kezdődött azzal, hogy ki üzemelteti, ki és mikor használhatja, három éve pedig már pálya sincs. A Soproni Jégtörők több mint két éve csatlakoztak a SMAFC-hoz, és azóta igyekszünk megoldani a pálya hiányát. Már vagy egy éve tárgyalunk a volt üzemeltetővel és most végre jó hírekről számolhatunk be – vezette fel a nagy bejelentést Horváth József, a SMAFC elnöke.

– Korrekt tárgyalássorozat után sikerült megegyezni a volt üzemeltetővel és a korábbi egyesület vezetésével. A SMAFC veszi át a jégpálya üzemeltetését, így egy kézben lesz minden. A megoldást támogatja a soproni önkormányzat is – mondta el Horváth József.

Mikor nincs jég, görkorit húznak a hokisok.

Ugyan azt még ki kell találniuk, hol legyen a pálya – mert a régi helyén nem maradhat –, de mindent el fognak követni, hogy a következő szezonra ne csak az igazolt sportolóknak, hanem minden korcsolyázni szerető soproninak legyen lehetősége a pálya használatára.

– Hetente kétszer utaztattuk a gyerekeket, megterhelő volt és hatalmas felelősséggel járt. Nagyon hiányzott a soproni jég és már most alig várjuk, hogy birtokba vegyük – mondta lelkesen Bencsik Gergely, a SMAFC jégkorong-szakosztályának vezetője.

Elárulta, hogy az elmúlt évek nehézségei csökkentették a játékosok motivációit is, le is morzsolódtak néhányan, de már a tárgyalások hírére is újra lendületbe jöttek a Jégtörők. Bencsik Gergely azt is elmagyarázta, mitől egészen különleges náluk a légkör: – Igazi, összetartó közösség vagyunk. A Jégtörőknél a szülők majdnem olyan aktívak, mint a sportolóink; az edzéseken is részt szoktak venni. Persze az utazással telt években ez sajnos nem működött, de jó most látni a visszatérésüket. A Hunyadi-iskola udvarán tartott görkoris edzéseken is újra itt vannak velünk. Mire kezdődik a szezon és újra lesz Sopronban jég, visszatér az igazi, hamisítatlan Jégtörők-életérzés.