– Most először vállalta be a 48 órás futást. De mióta is van jelen a sport az életében?

– Első gyermekem születését követően, 2014-ben kezdtem el kocogni, lassan jutottam el az első, megállás nélkül lefutott tíz kilométerig, és a következő két évben a tizenöt-tizenkilenc kilométer is megterhelő volt. A környéken futók között én voltam a gyenge láncszem. Második terhességem hatodik hónapjáig jólesett az öt kilométer heti néhány alkalommal, majd kétgyermekes anyaként egy rossz mozdulatnak köszönhetően lábközépcsont törés miatt évekig kénytelen voltam nélkülözni a futást. 2020-ban viszont elindultam azon az úton, amin most is járok. A rendszeres hajnali 5 kilométeres futásoktól ősszel jutottam el az első félmaratonomig, amit máris két órán belüli idővel sikerült lefutnom. Ezt követően kezdtem a közös munkát edzőmmel, Gyöngyösi János Tiborral, aki maga is ultrafutó, kétszeres Spartathlon teljesítő. A közös munkának köszönhetően a kitűzött célok is mind magasabbra szöktek, néhol kisebb megtorpanásokkal, amikor úgy éreztem, a realitás és az elképzelés még nem tud találkozni. 2021-ben a fő versenyem a Deseda Ultramaraton 28 kilométeres távja volt, de fejben már az első ultramaratoni távom teljesítésére készültem, ami egy hónappal később a Szőlőskör 50 kilométeres távján sikerült is. Az eredménnyel nem voltam elégedett, ezért következő évben újból megpróbáltam, ezúttal 5 óra 10 perc alatt értem célba, ami a nyílt kategóriában dobogót érdemelt. Néhány hatórás versenyen mérettettem meg magam, de úgy éreztem, ideje feljebb lépni. 2023-ban gyorsultak be az események. Kinizsi Százas teljesítménytúra, Korinthosz 80 kilométer, majd ősszel Magyar Ultrafutó Liga 24 órás bajnoksága következett. Felejthetetlen élményeket és hasznos tapasztalatokat adtak ezek a hosszú futások. Látható, hogy nincs gyerekkoromig visszanyúló atlétikai múltam – gyermekként a zeneiskolai tanulmányok töltötték ki a mindennapjaimat –, az ultrafutás világában pedig csak az első lépéseket tettem meg.