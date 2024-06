A női mérkőzés 14.45, a férfimeccs 17 órakor kezdődik, utóbbi egyben a Vass Károly-emlékmérkőzés is lesz. A páros mérkőzésre a jegy.mksz.hu oldalon érhetők el a belépők három kategóriában 5000, 3500 és 2000 forintért.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány korábban így nyilatkozott a felkészülésről: „Összeállt a programunk, nem volt egyszerű, mert akikkel felkészülési meccseket szerettünk volna játszani, azokkal egy csoportba kerültünk. A franciákkal már le is fixáltuk, hogy az olimpia helyszínén egymás ellen zárjuk a ráhangolódást, a sors fintora, hogy ellenük kezdjük a csoportmérkőzéseket. Így a németek elleni lesz az utolsó felkészülési mérkőzésünk, ezt sem volt könnyű összehozni. Ők hármas tornát szerveztek volna, rajtunk kívül a spanyolok vagy a brazilok részvételével, de mivel mindkettőjükkel egy csoportba kerültünk, ezt lemondták. Így egy meccsre kiutazunk Németországba, de megéri. Az előző héten a szlovénekkel kétszer találkozunk, egyszer náluk, feltehetőleg zárt kapuk mögött, egyszer itthon. Az idegenbeli mérkőzést reggel kilenckor játsszuk, az olimpián is kétszer kezdünk kilenc órakor. Emellett három további, különböző időpontra, délután kettőre, négyre, este hétre tették a csoportmérkőzéseinket, erre így nem lehet felkészülni. A reggel kilenc óra nagyon furcsa lesz. Nagyon pontosan ki kell számolnunk, mit mikor csináljunk, ezért is megyünk ki Párizsba már július 22-én, három nappal a franciák elleni mérkőzés előtt. És ezért kezdünk Szlovéniában is reggel kilenckor, hogy megnézzük, ki milyen állapotban van ilyenkor, hogy áll a bioritmusa, milyen teljesítményre képes.”

A magyar női válogatott keretében az MKC-ból Szemerey Zsófi, Albek Anna, Pásztor Noémi, az Audi-ETO-ból Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine szerepel.

A női válogatott június 23-án, a férfi egy nappal később kezdi meg a felkészülést.