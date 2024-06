A júliusi világbajnokság miatt előrehozott dátum sem volt akadály a több mint 130 versenyzőnek, hogy megmérettessék magukat.

A győrzámolyi klub három versenyző vett részt a viadalon: Anda Gellért a junior korcsoport csoportkörében fejezte be a küzdelmeket, Szabó Botond az egyenes kiesés első körében búcsúzott, míg gyermek kategóriában Dubi Mátyás második helyezést ért el. Utóbbi erőssége a támadószelleme, ami most is megmutatkozott, nagy kedvvel és energiával vívott. A döntőben a technikai fölény döntött a bajnok javára.

A verseny után fokozatvizsgát tett Anda Balázs és Anda Gellért, mindketten 1 kyu fokozatra vizsgáztak, Szabó Botond 1 danos vizsgát tett le.