A világranglistán 45. magyar eredetileg a német Dominik Koepferrel találkozott volna – akitől kikapott februárban a tatabányai Davis Kupa-selejtezőben –, ám az ellenfél nem sokkal a rajt előtt sérülés miatt visszalépett. A helyére szerencsés vesztesként az ausztrál Aleksandar Vukic került, aki 81. az ATP-rangsorban.

Első összecsapásukon a 24 éves Marozsán rögtön elvesztette az adogatását, majd elszalasztott két bréklabdát, és 4:2-nél ismét elbukta a szerváját. Ez sorsdöntőnek bizonyult, a montenegrói származású rivális 28 perc elteltével szettelőnyben volt. A folytatás sem alakult biztatóbban a csapatbajnokságban a Győri AC-t erősítő teniszező számára, aki 1:1-nél került brékhátrányba, Vukic innen már végigvitte előnyét, és 61 perc alatt nyert.

"Jól mentek az edzések itt Eastbourne-ben is, még a beütésnél is jól éreztem magam, nem értem, mi történt a pályán – kezdte nyilatkozatát menedzsmentjének tájékoztatása szerint Marozsán. – Előzetesen valamelyest még örültem is neki, hogy nem Koepferrel játszom, hiszen balkezes, amit nem szeretek, és kemény pályán, a téli Davis Kupa-fordulóban ki is kaptam tőle. Azt nem gondoltam, hogy Vukic könnyű ellenfél, az elmúlt két hétben elég jó meccsei voltak füves pályán, ráadásul a selejtező miatt itt is volt már két mérkőzése, de úgy éreztem, lehet sanszom ellene. Ezt a vereséget pofonként élem meg, főleg, mivel múlt héten két remek találkozót vívtam."

A mérkőzésről elmondta, ezúttal nem jöttek úgy az adogatásai, mint Halléban, ellenfele pedig jól játszott. Nem volt képes akkora ellenállást kifejteni, amivel hibára kényszerítette volna, és nem tudja, mi volt az oka annak, hogy engedte Vukicnak, hogy a saját játékát hozza.

"Most az utazóedzőm, Hajdusik Roman van velem, hamarosan leülünk átbeszélni a tanulságokat" – tette hozzá.

A múlt héten Halléban a világelső Jannik Sinnerrel szemben alulmaradt Marozsán legközelebb az egy hét múlva kezdődő wimbledoni bajnokságon versenyez, ahol biztosan főtáblás.