A K-1 1000 méter döntőjében a lebonyolítás miatt csak három versenyző jutott be a délelőtti középfutamból; a szám olimpiai címvédője, Kopasz Bálint, az olimpiai ezüstérmes Varga Ádám, valamint a május elején Szolnokon ebben a számban diadalmaskodó Szántói-Szabó Tamás. Kopasz Bálint már a reggeli középfutamban is nagyon meggyőző volt, és a döntőben sem tudta egyik vetélytársa sem megnehezíteni a dolgát. Varga Ádám jó rajtja után a győri kajakos hamar átvette a vezetést és már a táv felénél nagy előnybe került. A folytatásban sem változott az állás, az olimpiai címvédő ismét igazolta remek formáját és az Eb mellett már készülhet a párizsi olimpiára is.

"Rendkívül meleg van, Tokióban is hasonló volt, de felkészültem rá, figyeltem a sópótlásra, a dietetikusom pedig fantasztikus étrendet készített, ennek is éreztem a jótékony hatását. Úgy érzem, a Világkupához képest kicsit fejlődtem, szeretném tartani ezt a formát a jövő heti Eb-re, ami nem lesz könnyű. Az edzőm, aki egyben az anyukám, Demeter Irén is fantasztikus munkát végez, úgyhogy majd felkészít" – nyilatkozott Kopasz.

Simán alakult a női kenu kettesek mindent eldöntő futama, amelyet a Kiss Ágnes, Nagy Bianka páros nyert meg a Bragato Giada, Benkucs Kíra kettős előtt. Ezzel az is eldőlt, hogy női C I 200 méteren nincs szükség szétlövésre, Takács Kincső (Graboplast VSE) és Kiss Ágnes is rajthoz állhat ebben a számban Párizsban.

Fotó: Szalmás Péter/kajakkenusport.hu

"Megnyerte az első válogatót, majd kvótát is szerzett a pótkvalifikációs versenyen, ezzel óriási tettet hajtott végre, ő is versenyezhet majd az olimpián" – mondta a győriek harmincéves, világ- és Európa-bajnok kenusáról Hüttner Csaba szövetségi kapitány.

Kopasszal kapcsolatban így fogalmazott a szakember: "Meg kell várni a jövő heti, szegedi Eb-eredményeket, hogy a legjobb csapatot tudjuk nevezni Párizsra. Egyesben az olimpiai címvédő Kopasz Bálint szereplése megkérdőjelezhetetlen, mert most elég nagy fölénnyel megverte az olimpiai ezüstérmes Varga Ádámot."