A Hungarian Motorsport Academy (HUMDA) által is támogatott motoros ezúttal Portimaóban állt rajthoz, és elmondása szerint ugyan az eredményeken mindez még nem nagyon látszik, de sikerült csapatával együtt jelentősen előre lépnie. A szabadedzéseken a mezőny második felének végén végzett, míg az időmérőn sikerült előre lépnie, hiszen a két futamra a 27., illetve a 28. rajtkockát szerezte meg. A versenyeken aztán sikerült jóval előbb végeznie – az elsőn a 22., míg a másodikon a 23. pozícióban látta meg a kockás zászlót –, azaz folytatta a fokozatos fejlődését minden szinten.

„Nagyon nehezen kezdődött, és hasonlóan is folytatódott a versenyhétvégém, holott előzetesen sokkal könnyebbre számítottam. Noha az eredmények egyelőre nem ezt igazolják, de sokat fejlődtünk a csapattal Portimaóban, sőt, a beállítások terén is előreléptünk. Most nyári szünet következik, és amikor visszatérünk, azon leszek, hogy összetettben végre pont kerüljön a nevem mellé” – fogalmazott a HMA versenyzője, aki természetesen nem ülhet a babérjain, hiszen a mostani hétvégén a motorsport Mekkájában, Assenben pattan motorra a Red Bull Rookies Cup sorozatban.

„Nem titok, imádok ezen az ikonikus pályán versenyezni. Tavaly itt értem el a sorozatban a legjobb helyezésemet, és abban reménykedem, hogy a tavalyi hetedik helyemet nemcsak megismételni leszek képes, de akár felül is szárnyalni, mindenesetre én mindent meg fogok ennek érdekében tenni” – jelentette ki Farkas Kevin.