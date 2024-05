„Nekem most kötelességem lenne gratulálni a Győrnek, ezt most nem teszem meg, elnézést kérek, mert ha egy zsoldosokkal teletűzdelt csapatnak az utolsó percekben húzni kell az időt egy Kazincbarcika ellen, akkor én nagyon elgondolkodnék azon, hogy ez milyen megoldás. Büszke vagyok a csapatra, mert nagyon jó mérkőzést játszott egy feljutásra esélyes Győr ellen, de azt is megmondom őszintén, hogy… Nem merek most bármit is mondani, mert más dolog is történt a pályán, nehogy eltiltsanak” – mondta a 3–2-es ETO-sikerrel zárult találkozót követően az M4 Sporton Csábi József, aki 2013-ban egy mérkőzés erejéig, az Andorra ellen hazai pályán 2–0-ra megnyert vb-selejtezőn a magyar válogatott megbízott szövetségi kapitánya is volt.

