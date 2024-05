– A World Transplant Games (Szervátültetettek Világjátéka) Perthben az első külföldi utam volt a szervátültetettekkel. Hatalmas élményt jelentett számomra – mondta.– Minden ország csapata külön vonult be a pályára, közben megtapsoltuk egymást. Olyan ausztrálok is vonultak a világjátékon, akiknek elvesztett szerettük szervei életet mentettek, illetve donorok, akik valamelyik családtagjuknak adták egy szervüket. Ők és mi is sírtunk – érzékenyült el a soproni Varga Krisztina.

– Az ausztráliai versenyen tollaslabdában negyedik helyet értem el egyéniben, sajnos vegyes párosban nem jutottunk tovább. Ugyanakkor izgalmas meccs volt, egy ázsiai párral játszottunk, akik nagyon tehetséges játékosok. Szoros meccs volt, végül mi nyertük meg, de nem volt elég pontunk a továbbjutáshoz – osztotta meg élményeit Krisztina. – A szervátültetettek hazai bajnokságát megnyertem, a kvalifikációs versenyeken is aranyérmes voltam, így kaptam kvótát idén Lisszabonba. Július végén indulok a Szervátültetettek és Művese­kezeltek Európa-bajnokságára.

Varga Krisztina már készül a versenyre fővárosi edzőjével. Közös foglalkozásokon is részt vesz a szervátültetettekkel. Vegyes párosban is indul az Eb-n, most igyekeznek jobban megismerni egymást partnerével, hogy összeszokjanak a pályán. Sopronban is van két edzőtársa, ugyanakkor szívesen megy be egyedül is a pályára, ahol a szervákat gyakorolja.

– 2020-ban volt csontvelő-­transzplantációm. Ezután fél év rehabilitáció kellett, hogy felépüljek, mert nagyon gyenge voltam. Az interneten találtam rá a Magyar Szerv­átültetettek Szövetségére. Úgy éreztem, ha másoknak sikerült a gyógyulás, akkor nekem is fog. Pár hónappal később már komolyabban foglalkoztam a sportággal. Először hobbiszinten kezdtem el játszani Sopronban, majd sorra nyertem a versenyeket – beszélt karrierje kezdetéről Varga Krisztina. Hozzátette: – Nem gondolom, hogy más lenne az edzéstervem, mint a többi játékosnak. Már nem érzem, hogy fáradok, az orvosi eredményeim is egyre jobbak. A sport tényleg mindenen átsegít. Boldogságot, siker­élményt, életcélt ad, és összehozza az embereket. Hiszen szinte ugyanazon mentünk át a közösségünkben. Értjük és támogatjuk egymást, összetartozunk.