A megállapodásról Fűzy András a következőket mondta el: „Múlt pénteken dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke személyesen megköszönte és gratulált az idei szezon eredményeihez, a Magyar Kupa-bronzéremhez és elsősorban a bajnoki ezüstéremhez. Közös fejlődés jellemzi az egyetemet és az UNI Győr női kosárlabdaklubját is. Húsz éve kezdtük el a közös munkát, és azóta az Filep Bálint megállapítása szerint is Magyarország topcsapatai közé nőttünk fel, és részesei lehettünk Európa elitjének. Ezen elismerések mellett hasonló utat járt be egyetemünk is, hiszen fiatal egyetemként viszonylag hamar a legmeghatározóbb vidéki egyetem lett, mindemellett neves nemzetközi egyetemek rangsorában is előre van rangsorolva. Annak reményében, hogy mind a kosárlabdasport, mind az egyetemi élet fejlődésének reményében a következő évben is elkötelezett névadó támogatónkként szeretne részt venni a Széchenyi István Egyetem. Számunkra ez komoly támogatást jelent. Remélem, megfelelő névviselői tudunk lenni a Széchenyi-egyetemnek a következő évben is, mind itthon, mind a nemzetközi porondon.”