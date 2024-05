Az első találkozót a nagy melegben, hatalmas küzdelem és kevés helyzet jellemezte. A mérkőzésen egy gól született, viszont a játékvezető több színes lapot, így három pirosat is kiosztott. Emiatt mindkét csapat kénytelen lesz majd változtatni az összeállításán és nagy kérdés, hogy az eltiltás vagy a sérülés miatt hiányzókat miként pótolják majd a szakvezetők...

„Amikor hétfőn este a budapesti mérkőzésről visszaérkeztünk a győri stadionba, a Vasas vezetett az ETO ellen, de a közönség fantasztikus volt, és a szurkolók nagy szerepet vállaltak abban, hogy csapatunk megfordítsa a rangadót – mondat Süle Dóra, az ETO FC válogatott játékosa. – Tombolt a stadion, nagyon régen volt ehhez hasonló hangulat Győrben, ilyen közegben egyszerűen nem lehetett veszíteni. Mi is nagyon szurkoltunk a srácoknak és bízunk benne, hogy hamarosan megint lesz élvonalbeli férficsapata is a klubnak. Ránk még vár egy nagyon nehéznek ígérkező döntő mérkőzés a Fradi ellen, ha nyerünk, újabb sporttörténelmet írhatunk az idén százhúsz éves klubunk életében. Azt megígérem, hogy mindent elkövetünk majd a pályán a siker érdekében, de nagy szükségünk volna a nézőtérről érkező támogatásra, most nekünk is sokat segíthetnek az ETO-szurkolók. Remélem, hogy a pünkösdhétfő után a csütörtök és a vasárnap is majd az ETO sikereitől lesz hangos.”

Az ETO-FTC mérkőzés csütörtökön 17.30 órakor kezdődik a győri stadionban, ahol a nyugati lelátó alsó szintjén, ingyen tekinthetik meg a találkozót az érdeklődők.