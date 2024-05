– Egy évtized az élvonalban, gyakorlatilag végig a dobogóért küzdve, nem kis idő. Csak a szép dolgok maradtak meg?

– Érdekes, hogy a legelső évem szinte minden részletére mindenre emlékszem, a másik kilenc év viszont elrepült, egybefolyik minden. Tény, rengeteg élménnyel lettem gazdagabb, nemcsak játékosként fejlődtem, emberként is, és ehhez hozzájárult az is, hogy öt éve vagyok csapatkapitány, ami óriási megtiszteltetés. Eljutottam a válogatottig, amire nem gondoltam a kezdet kezdetén, amikor nővérem hatására, hiszen ő kezdett előbb kosarazni, én csak követtem őt, kosarazni kezdtem. A kicsi lány nagy maximalizmusa vitt előre, imádtam a játékot, az udvarban is volt egy palánkunk, sokat dobáltam rá. Még talán akkor sem gondoltam ilyen karrierre, mikor tizenhárom-tizennégy évesen jöttek a visszajelzések, és látszott, hogy esetleg van értelme ezt komolyabban csinálni. Mikor a korosztályos válogatottba bekerültem, utána már egyértelmű volt, hogy a lehető legtöbbet szeretném kihozni ebből az egészből, az első csapatba kerüléssel, majd mikor először a címeres mezt is magamra húztam a felnőttválogatottban lett kerek az egész történet.

– Utánpótlásban milyen eredményre igazán büszke?

– Leginkább arra, hogy mindig meghívtak. Ezen felül több Európa-bajnoki ötödik helyünk van, sajnos a nagy álom az első négy nem jött össze, de az utolsó U20-as Eb-n, mikor megint lecsúsztunk az elődöntőről, Studer Ágnessel megígértük egymásnak, hogy felnőttben majd sikerül a négybe jutni, ami bátor fogadalom volt, de a tavalyi kontinensbajnokságban beteljesült. Az U19-es vb is komoly tapasztalatszerzés volt, vagyis tényleg csupa-csupa szép emlék jön így elő.

Fontosak a barátságok

– Tíz év alatt, talán nem túlzás, legalább száz csapattársa volt. Alakultak ki igazán jó barátságok?

– Természetesen. Az egyik ilyen a Vajda Annával való kapcsolatom. Ő klasszis játékosként, sokszoros válogatott került Győrbe, éppen akkor, amikor először fent játszottam a nagyoknál. Mondhatni, ő volt a mentorom, egyengette, igazgatta az utamat, a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Hasonló a helyzet Laklóth Annával, tőle is sokat kaptam, vele is jó viszonyt ápolok. Varga Zsófia nemcsak csapattársam, hanem a legtöbbször szobatársam volt, a bemelegítésnél, az edzéseken a feladatoknál ő volt a párom, vele is különleges a viszonyunk. De sorolhatnám hosszan, szinte mindenki sokat adott nekem az emberi kapcsolatok terén, és a sok edzés, a munka, a meccsek mellett leginkább az számít, mennyi barátság alakul ki a pályán és azon kívül.