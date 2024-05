Hivatalossá vált, hogy a győri kosárlabda utánpótlás akadémiájáról az UNI Győr felnőtt csapatáig, ott a csapatkapitányi szerepig jutó Török Ágnes máshol folytatja pályafutását.

A győri mezt pécsi cseréli Török Ágnes.

Fotó: Nagy Gábor

Török Ágnes a 2014/15-ös szezonban mutatkozott be a zöld-fehérek első csapatában, azóta pedig 260 tétmérkőzésen (196 magyar bajnoki és 64 európai kupa) viselte a zöld-fehér mezt, ezeken 1521 pontot szerzett, amivel vezeti a klub örökranglistáját.

A bajnokságban három ezüst- és két bronzérmet nyert, a Magyar Kupában pedig két bronzérmet – idén az NB I-ben második, az MK-ban harmadik lett a csapattal –, emellett két szezonban is szerepelt az Euroligában. Időközben a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott, és részese volt a tavaly nyári, történelmi sikernek, az Európa-bajnoki negyedik helyezésnek is.

„Ez volt a tizedik szezonom a győri felnőttcsapatban, hatéves korom óta itt kosárlabdázom, itt éltem le az életemet, Győrhöz fűződik minden emlékem a kosárlabdával, a tanulással, mindennel. Télen fogalmazódott meg először bennem, hogy változásra, új impulzusokra, új környezetre van szükségem ahhoz, hogy szintet tudjak lépni a karrieremben. Valóban én kerestem meg a klub vezetőit. Ezúton is köszönöm Fűzy András elnök és Klement Tibor ügyvezető pozitív hozzáállását, maximálisan megértettek, és támogattak a döntésemben, ami tényleg roppant nehéz volt, de úgy érzem, szakmailag ezt meg kellett lépnem. Hogy mit hoz a jövő, nem tudni, de tény, jó viszonyban válunk el egymástól, és mindig is győri maradok, a győri lesz a kedvenc klubom, elvégre nemcsak a nevelőegyesületemről van szó, itt lettem élvonalbeli és felnőttválogatott, számos szép sikert értünk el közösen. Úgy tudom, nincs még egy olyan játékosa az UNI Győrnek, aki ennyi ideig játszott volna itt. Szóval minden elképzelhető, az is, hogy nem ez a vége a győri karrieremnek, de most szükségem van a változásra” – köszönt el Török a győri közönségtől.

Török Ágnes a klub arca is volt

A klub elnöke, Fűzy András a következőket mondta el a játékos távozásával kapcsolatban: „Búcsúzni mindig fájdalmas dolog, de úgy érzem, Ágitól nem véglegesen, csak átmenetileg köszönünk el. Mindig is a csapatunk és klubunk része lesz. Több mint húsz éve, kislány kora óta ismerem őt, és az első labdapattogtatásai óta követem a pályafutását. Nagyon sok sikert és szép élményt éltünk át együtt, ráadásul nemcsak győri színekben, hanem különböző válogatott tornák, Európa-bajnokságok és világbajnokságok során is. Ami nehezebbé teszi az elválást, hogy gyakorlatilag a klub arcától kell elköszönnünk. Persze megértve az ő gondolkodását és igényeit, ezt előtérbe helyezve, sok sikert kívánunk neki. Bármikor visszatér Győrbe, mi ugyanolyan meleg szívvel fogjuk köszönteni, mint eddig is tettük.”

A játékos egyéves szerződést kötött az NKA Universitas Péccsel.