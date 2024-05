A Sport TV Magyarországon évek óta a kézilabda Bajnokok Ligája otthona, 2015 óta megszakítás nélkül a Sport TV csatornáin követhetjük a férfi és női EHF Bajnokok Ligáját és a nemzetközi klubkézilabda további rangos sorozatait. A gyümölcsöző kapcsolat tovább folytatódik, hiszen az EHF klubsorozatainak jogtulajdonosa és a Sport TV csatornáit üzemeltető AMC Networks International – Central and Northern Europe újabb megállapodása értelmében ez további hosszú ideig így lesz még, és az együttműködés az EHF Bajnokok Ligája mellett az EHF Európa Liga és az EHF Európa Kupa mérkőzéseit is érinti.

Az elmúlt nyolc szezonban rengeteg magyar sportsikert és történelmi pillanatot szurkolhattak végig a magyar tévénézők. Láthattak három magyar BL-győzelmet (a Győri Audi ETO KC nyert 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is), további öt magyar érdekeltségű BL-döntőt (a Győri Audi ETO KC 2016-ban és 2022-ben, a Veszprém 2016-ban és 2019-ben, az FTC 2023-ban szerepelt a fináléban). Három csapatunk, a Győri Audi ETO KC, a Veszprém és az FTC összesen 14-szer kvalifikált az EHF Final Fourra. A hétvégén, június elsején és másodikán az MVM Dome-ban immár a tizedik budapesti négyes döntőt rendezik, és a győri csapat ezúttal is a résztvevők között van.

„Nagyon büszkék vagyunk erre a megállapodásra, ahogyan az EHF Marketinggel és a Pragosporttal való kiváló kapcsolatunkra is, amelyet sok közös projekt fémjelez. Nem vitás, hogy Magyarországon az EHF Bajnokok Ligája az egyik legfontosabb sportsorozat, hiszen a végső győzelemre is esélyes sztárcsapataink vannak, világsztár sportolókkal a keretükben. A Sport TV továbbra örömmel ad otthont a nemzetközi klubkézilabdának, csúcsminőségben az élő közvetítések és a kísérőműsoraink kapcsán is. Szívügyünk, hogy minél több kiváló magyar eredmény szülessen az elkövetkező években, lehetőleg már a 2024-es női Final Fouron is” – nyilatkozta a jogszerzéssel kapcsolatban Málnay B. Levente, az AMCNI CNE vezérigazgatója.

Az EHF női Bajnokok Ligájával kapcsolatban immár hagyománynak tekinthető, hogy a Sport TV stúdiójában rendezik a négyes döntő sorsolását. Tavaly a Sport TV közvetítette, ahogyan az MVM Dome-ban világrekordot jelentő 20.022 néző szurkolt a lelátón, és ahogyan a 2023/24-es szezonban a kézilabda BL történetében először öt magyar csapat indult az EHF Bajnokok Ligájában (a Debrecen, a Ferencváros, az Audi-ETO, a Szeged és a Veszprém). A történelmi pillanatok és magyar sikerek sora remélhetőleg tovább bővül majd a következő években a többéves szerződéshosszabbításnak köszönhetően.