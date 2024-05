A győri Tóth Benjámin, aki az egyik legígéretesebb magyar teqballos – amit junior Európa-bajnoki ezüst- és bronzéremmel bizonyított már, illetve idehaza egyedüliként háromszoros junior bajnoknak vallja magát – elmondta: szeretné méltóképpen képviselni a klubot, és bízik abban is, hogy minél többen kedvet kapnak a teqballhoz, hiszen szerinte könnyen tanulható, különösen azoknak, akiknek van közük a labdához. Mindenképpen kipróbálásra érdemesnek tartja a sportágat.

Elhangzott még az eseményen, hogy bár nem volt itt, de a kétszeres világbajnok Janicsek Zsanett is a Rába ETO Győr SE-t erősíti.

Versenyen két hét múlva, a miskolci országos bajnokság második fordulójában bizonyíthatnak az ETO-sok, ez egyben világbajnoki kvalifikációs verseny is lesz egyben. Emellett május 6-án a Magyar Sport Napja alkalmából is kipróbálható a sportág a Barátság Sportparkban. Ezen a többi szakosztállyal is ismerkedhetnek az érdeklődők, különböző helyeken.