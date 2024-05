A 23 éves szélső Budapest Honvéd-nevelés, a legutóbbi két idényt az ugyancsak másod- osztályú Gyirmótnál töltötte, az NB I-ben pedig debreceni színekben mutatkozott be.

„Nagyon örülök neki, hogy Kisvárdára igazoltam, úgy gondolom, hogy ez egy újabb lépés felfelé a karrieremben – mondta a szerződés aláírását követően Soltész Dominik, aki a hétvégén befejeződött másodosztályú bajnokságban 29 mérkőzésen lépett pályára és hét gólt szerzett a Gyirmót FC Győr színeiben, amelytől vasárnap a Haladás ellen szerzett győztes góllal (2–1) búcsúzott el. – Minden esély adva van ahhoz, hogy kisvárdai játékosként térjek vissza az élvonalba. Azt az információt kaptam a vezetőktől, hogy a mielőbbi, ha lehet, azonnali feljutás a cél, ahogy alakul a csapat kialakítása, ennek a célnak, úgy érzem, meg tudunk majd felelni” – idézte a klubhonlap az új igazolást.

Hír még a gyirmótiakkal kapcsolatban, hogy az idényt követően a klub szerződést bontott Jova Bálinttal és Takács Ronalddal, Szőke Gergő egyéves kölcsönadás után visszatér nevelőklubjához az MTK Budapest csapatához.

Jova Bálint 2023 nyarán igazolt Gyirmótra. A fiatal bal- hátvéd az elmúlt szezonban 11 alkalommal kezdőként, 4 alkalommal csereként lépett pályára. Takács Ronald is tavaly nyáron érkezett a kék-sárgákhoz Budafokról. Az idényben 5 alkalommal volt kezdő, 13 alkalommal cserejátékosként lépett a pályára, valamint 1 gólt szerzett.

Információnk szerint eldőlt, hogy a továbbiakban is Tamási Zsolt marad a gyirmóti csapat vezetőedzője, s Kovács Milán iránt a Honvéd mellett a Nyíregyháza is érdeklődik.