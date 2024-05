Győri ETO-UNI FKC–Szigetszentmiklós 30–21 (12–11)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, 700 néző. V.: Asztalos, Szalay.

ETO-UNI: PÁSZTOR – NAGY M. 6, Kathi 2, LANG 5, Ásványi, TAKÁCS B. 4, Paár 2. Cs.: Varga I. (kapus), Gerdán, Koncz 2, Kurucz 1, Sövegjártó 1, RADVÁNSZKI 3, Bali, Szabados 2, Szabó Á. 2. Edző: Bencze József.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. Végig fej fej mellett haladt a két gárda. A már bajnok győriek nem tudtak ellépni, sőt, a vendégcsapat is vezetett. A szünet után viszont felpörgette a tempót az ETO-UNI, a játékrész elején sikerült nagyobb különbséget kialakítania, és ez fokozatosan nőtt, a 48. percben 24–14-nél rá is számolt az ellenfélre a győri szurkolótábor. A meccs érdekessége, hogy a második félidőben volt egy rövid időszak, amikor a győriektől két, a vendégektől három játékos volt kiállítva. Ráadásul a szigetszentmiklósiak egy percen belül két piros lapot is begyűjtöttek, a másodikat azért, mert hétméteresből fejbe dobta a vendégjátékos Pásztor Imrét, a győriek kapusát.