Tavaly rendkívül sikeres esztendőt tudhatott magáénak a H-Moto UNI Győr Team: a rendkívül erős német bajnokságban (IDM) Kovács Bálint abszolút újoncként egy gyári BMW nyergében összetettben a 8. helyen végzett a világbajnoki erősségű Superbike kategóriában. 2024-ben immár kibővült csapattal vágnak neki az idei IDM szezonnak, hiszen Bálint mellett ott lesz a Pro Superstock 1000 mezőnyében a Northen Talent Cup sorozat 2020-as szezonjában bajnoki címet szerző Görbe Soma is. Mindketten a Hungarian Motorsport Academy (HUMDA) támogatottjai, azaz kizárólag a felkészülésre és a versenyzésre kell koncentrálniuk.

A 22 éves Kovács Bálint második idényét kezdi meg az IDM-ben, a Superbike kategóriában. A HUMDA által is támogatott motoros tavaly jól szerepelt a hétvégi szezonnyitó helyszínén, Sachsenringen, ugyanis egy 6. és egy 7. hellyel távozhatott. Ezúttal a még jobb szereplés érdekében Bálint egy kétnapos teszten vett részt Hockenheimben, amit igencsak hasznosnak tartott, hiszen így még előrébb tart a gyári BMW-vel való összecsiszolódásban.

Fotó: JLR

Amit azonban nem tudhat előre megszokni, az az új, a MotoGP-hez hasonló időmérő formátum lesz. A versenyzők már pénteken a Pre Superpole keretein belül küzdhetnek a Top12-be kerülésért, amellyel egyenes út vezet a Superpole 2-be. Akinek ez pénteken nem sikerülne, 3 pilóta a Superpole 1-ből is bekerül a 2-be, ahol már az első rajtkockáért lehet majd küzdeni.

„Kisebb technikai hibáktól eltekintve szinte tökéletes tesztet teljesítettünk. Az adatok és a saját érzéseim is azt mutatják, nagyon jó irányba indultunk el a beállítások terén. Nagyon bizakodó vagyok annak ellenére, hogy a hétvégére igencsak változékony időt jósolnak, ráadásul a mezőny is bővült. Tetszik az új időmérős rendszer, abban bízom, hogy már pénteken ki tudom harcolni a Superpole 2-be jutást” – jelentette ki Kovács Bálint.

Görbe Soma feladata nem lesz egyszerű, hiszen a nagyon tehetséges 18 éves motoros egy nagyon komoly bajnokság, roppant erős mezőnyében mutatkozhat be a Pro Superstock 1000-es kategóriában. Nem véletlen, hogy az a legfontosabb célja, hogy minél több versenykilométert tudjon teljesíteni az ezres BMW-vel.

Görbe Soma

„Nagyon várom már a hétvégét, hiszen most debütálok majd az ezresek között. Ugyanakkor ez egy nagy ugrás lesz az ismeretlenbe, hiszen nem tudom, milyenek az erőviszonyok a kategóriámban. Az elsődleges célom, hogy befejezzem a versenyt, és minél többet megtudjak a motorról. Nyilván, mint minden induló, így én is győzni szeretnék, és a minél jobb szereplés érdekében meg is fogok mindent tenni. Bárhol végezzek a mezőnyben, sok időm nem lesz az ünneplésre, hiszen a leintést követően szinte azonnal indulok haza, hiszen hétfőtől megkezdődnek az érettségi vizsgáim” – árulta el Görbe Soma.

A Hungarian Motorsport Academy utánpótlásnevelési rendszert a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. hozta létre és működteti.

Az IDM 2024-es versenynaptára

május 3-5. Sachsenring

május 31. - június 2. Oschersleben

június 21-23. Most

július 26-28. Schleizer Dreieck

augusztus 16-18. Assen

augusztus 30. - szeptember 1. Nürburgring

szeptember 20-22. Hockenheim