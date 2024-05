Nem kis teljesítmény mesterhármast, netán négy-öt gólt szerezni egy-egy futballmérkőzésen. Ritkán, de akadt már rá példa – főleg alacsonyabb osztályokban –, hogy egy játékos kilenc-tíz gólt lőtt egy meccsen, ám hogy valaki egymaga 15 találatig jusson felnőttbajnokin, arra talán még nem volt példa. Eddig. Ugyanis Szekeres Martin épp ennyi gólt lőtt az amúgy 24–2-re végződött Bajcs–Bágyogszovát vármegyei III. osztályú mérkőzésen.

Érdekesség, hogy a legendás Puskás Ferenc épp 75 éve állította fel egyéni gólrekordját. Pont a győri zöld-fehérek, az ETO ellen 1949-ben az Üllői úton. Az NB I 16. fordulójában a Kispesti AC a Győri Vasas ETO-t fogadta, s a találkozón Puskás Ferenc hét találatig jutott, míg a bajnoki címért küzdő kispestiek 11–3-ra verték a vendégeket.

NB I, 16. forduló, 1949. február 19.

Kispesti AC–Győri Vasas ETO 11:3 (6:1)

Budapest, IX. ker., Üllői-úti pálya, 2000 néző, v.: Szigeti.

Kispest: Ruzsa Sándor – Rákóczi László, Tóth Ferenc, Bozsik József, Patyi Mihály, Bányai Nándor, Horváth István, Gyulai László, Budai László, ifj. Puskás Ferenc, Cserjés István. Vezetőedző: id. Puskás Ferenc.

ETO: Györgyi Ernő – Kiss László, Bányik István, Józsa Zoltán, Kovács Imre Pál, Kárpáti Béla, Dombos Ágoston, Kertesi Ignác, Kiss István, Hiba János, Szécsány László. Vezetőedző: Baróti Lajos.

Gsz.: Puskás (7., 35., 38., 44., 55., 61., 90.), Gyulai (14., 40., 51.), Józsa (64. – öngól), ill. Dombos (3.), Hiba (57., 85.).

Persze nemzetközi szinten is akad olyan játékos, aki sok találatig jutott. Még 2002-ben az ausztrál labdarúgó-válogatott Amerikai Szamoát verte 31–0-ra világbajnoki selejtezőn. A meccsen Archie Thompson tizenhárom gólt lőtt, ami akkor világcsúcsnak számított, mivel egy találkozón még senki sem szerzett ennyi találatot. A addigi rekordot tíz találattal a dán Sofus Nielsen és a német Gottfried Fuchs tartotta.

„A jobbik lábammal keltem aznap, de nyilván a csapattársak segítsége is kellett, hogy tizenöt gólig eljussak a meccsen. Mindenképp szeretném kiemelni az ellenfél Bágyogszovát sportszerűségét, hiszen sok csapat már ki sem állt volna, vagy levonult volna a helyükben. Az ellenfél játékosai még egy-húsznál is úgy álltak oda közepet kezdeni, mintha mi sem történt volna. Soha nem lőttem még ennyi gólt egy meccsen, ami persze nem csoda, hiszen igazából nem is csatár vagyok, hanem középpályás vagy szélső. Nem tudok róla, hogy valaha lőtt-e ennyi gólt valaki egy meccsen” – mondta Szekeres Martin, aki kettős igazolással futballozik, elsősorban a vármegye kettes Győrszentiván, s ha úgy adódik, az alacsonyabb osztályú Bajcs színeiben.

„A másodosztályban nem állt ki az ellenfelünk, így jobban tudtam a másik meccsre koncentrálni. Másnap sokan gratuláltak, de még a barátaim – akikkel együtt néztük az ETO Vasas elleni meccsét – sem nagyon tudták elképzelni, hogyan sikerült ennyi gólt rúgni. Természetesen nagyon boldog, s egyben hálás is vagyok. Köszönöm a kapott bizalmat Kovács Zsolt és Győri Balázs edzőknek, valamint Glázer Péter egyesületi elnöknek.”