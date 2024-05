Az élsport mellett az intézményben kiemelt helyen szerepel a tanulók kulturális nevelése is, és ebbe a nevelési folyamatba illeszkedik az a Városi Olimpiatörténeti Vetélkedő, melyet a Bercsényi Győr Megyei Jogú Város Sportosztályával karöltve rendez meg a város középiskolái körében közel másfél évtizede. A verseny kiemelt célja az olimpiai eszme fenntartása, terjesztése, továbbvitele a fiatalok körében. Az eseményt a hagyományoknak megfelelően Török Zsolt, Győr sportosztályának osztályvezetője és Németh Zsolt az iskola igazgatója nyitották meg. Török Zsolt köszöntőjében kiemelte, hogy a város is elkötelezett a sport és a diákság egészséges testi és szellemi fejlődése mellett, és nagy örömére szolgál, hogy egyre több benevezett csapattal találkozhat a megmérettetésen. Németh Zsolt elmondta, hogy örül a vetélkedő töretlen sikerének, annak, hogy a középiskolás korosztályban sokan vannak, akik érdeklődnek a sport, a sporttörténet iránt. Kiemelte, hogy ez a Bercsényiben is fontos, hiszen már közel félszáz olimpikont adtak Magyarországnak, és az idei Nyári Olimpiai Játékokra is kvalifikálta magát három bercsényis.

Az idei kiírásra tíz csapat jelentkezett, az ókori olümpiai játékok különös szabályainak és versenyprogramjának ismeretéről, az olimpiai eszme újjászületésének körülményeiről, a nyári olimpiai játékokat rendező városokról, valamint kiemelten a labdás játékok magyar és nemzetközi eredményeiről megszerzett tudásukról, ismereteikről számoltak be a verseny változatos, sokszínű, kreatív feladatainak megoldása során.

A győztesnek járó vándorserleget idén ismét a Győri SzC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumának csapata szerezte meg, másodikként a Győri SzC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum, a harmadik helyen pedig holtversenyben a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, valamint a Győri SzC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum csapata végzett.