Hargitai Attila: – Sajnos nem kezdtünk jól, védekezésben hibáztunk párat, ezt a Szeged könyörtelenül kihasználta. Ez rá is nyomta bélyegét az egész meccsre, melyen a támadásunk is akadozott. Sajnálom, hogy így alakult, most jön egy hét pihenő, gondolkodási idő, de a cél nem lehet más a jövőben, mint az, hogy minél hamarabb visszajussunk az ob I-be.