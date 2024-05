Idehaza 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben sem tudta senki legyőzni a ringben. Ennek is köszönhetően Nyéki George négy éven keresztül volt a válogatott keret tagja. Nemzetközi világtornán kétszer sikerült elhoznia a legjobbnak járó díjat, 2016-ban pedig megnyerte Csehországban a Bocskai-emlékversenyt. A riói olimpiai kvalifikációs viadalon is részt vett, és bár nem jutott ki az ötkarikás játékokra, összességében elégedett a karrierjével.

Nyéki George-ot és feleségét, Liát fiaik, Dávid és Kevin veszi közre.

Fotó: Baracskai Márk

Visszavonulása óta boksz- és személyi edzőként dolgozik, népszerű a sportág iránt érdeklődők körében. Eddig is jó helye volt Dzsordzsinak – ahogyan mindenki hívja –, de most igazi otthonra talált.

„Abban a győri konditeremben lett végleges helyem, ahol eddig is dolgoztam. Szerencsére Török Miklós tulajdonos mindenben támogatott eddig is, és látva a nagy érdeklődést, sokat segített abban, hogy ez az új terem létrejöjjön. Itt kizárólag azok edzenek, akik az ökölvívást szeretik, senkivel nem kell osztozni a helyen” – kezdte Nyéki George, akihez sokan járnak napi szinten edzeni.

Nyéki George nehéz sorsú gyerekek edzését is vállalja

„Most már edzőként is sok év munkája van mögöttem, talán mondhatom, hiteles, amit csinálok. Érdekességként említem, hogy olyan megkereséseket is kapok, mint például ami a gyermekvédelemtől jött. Nehezebb sorsú gyerekeket is küldenek hozzám, hogy foglalkozzam velük. Örömmel segítek, hiszen ez a sport önmagában alázatra, munkára nevel, emellett a beilleszkedést is segíti, mert tényleg vannak olyan fiatalok, akik itt tanulják meg azt, hogy közösségben hogyan kell viselkedni, a társas kapcsolatok kiépítésében, fenntartásában is sokat tudnak előrelépni. Emellett arra is jó a boksz, hogy a naponta felgyülemlett feszültséget levezesse az ember. Nem mellékesen pedig kiváló alakformáló, így nem kevés lány jár hozzánk, akik aztán tovább is adják a társaiknak a pozitív dolgokat” – mesélte az edző, aki azt is kiemelte: itt nem versenyzőket keresnek, nevelnek.

„Korábbi tapasztalat, hogy sokan vannak olyanok, akik szívesen bokszolnának, de nem akarnak ringbe szállni. Itt erre is van lehetőség, senkit nem kényszerítünk arra, hogy meccsre kiálljon. Kicsit a tömegsport irányába mennénk el. Persze aki úgy gondolja, hogy kipróbálná magát másokkal szemben, hogy hol tart, mire lenne képes, azokat is segítjük. Tervben van, hogy bizonyos időszakonként bokszgálát rendeznék. Véleményem szerint erre lenne igény a városban, emlékszem, mikor még én versenyeztem, és volt Győrben gála, vagy akár a magyar bajnokság, mennyien eljöttek megnézni bennünket” – fogalmazott Nyéki George.

Török Miklós is lát perspektívát ebben a projektben.

„Nem a bizonytalanba vágtunk bele, láttuk, hogy Dzsordzsi edzéseit hányan látogatják, így egyértelmű volt, hogy létrehozzuk ezt a termet. Nagyon bizakodóak vagyunk, és szerencsére az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, nem döntöttünk rosszul. Nagyon jó kezekben vannak itt a gyerekek, és magunk is hiszünk abban, hogy az ökölvívóélet felpezsdítésére van igény Győrben. Rendezvényszervezői tapasztalatommal, kapcsolatrendszeremmel tudom ebben a munkában segíteni Dzsordzsit, hisszük, hogy valami új kezdete előtt vagyunk” – mondta végezetül Török Miklós.