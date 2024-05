Audi ETO-Vasas

Előzetes - „Az elmúlt hónapban nagy nyomás nehezedett ránk, de ezt a nehéz időszakot a Final Fourba jutással és a Fradi elleni sikerrel zártuk. Fontos, hogy a folytatásban is fenntartsuk a fókuszt. Egész héten nagy intenzitással dolgoztunk, hogy fizikailag felkészüljünk a négyes döntőre, a Vasas ellen olyan taktikai elemeket kell gyakorolnunk, amelyeket később is felhasználhatunk. Emellett tisztelnünk kell az ellenfelet és a szurkolóinkat” - mondta Per Johansson.