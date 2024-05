PERCRŐL PERCRE

60. perc: Kétgólos győri előnnyel kezdődik az utolsó perc. Meg egy törléssel a győri kapu előterében. Passzívban a Fradi. Klujber lő a hálóba. 31-30. Per Johansson időt kér 16 másodperccel a vége előtt. Ryu góljával ér véget a meccs. 32-30. Mindkét csapat örül a végén: az ETO a győzelemnek, az FTC pedig annak, hogy a bajnoki cím immár csakis a saját kezükben van. Köszönjük a figyelmüket.

59. perc: Solberget dobja fejbe Márton Gréta, két percre kiállítják ezért. Sportszerűen elismeri a hibáját. Solberget nem kell ápolni. De Paula eredményes. 31-29.

58. perc: Győri-Lukács eredményes. 30-29.

57. perc: Solberg védi Lekic lövését. De Paula bizonytalankodik, de végül visszaszerzi a labdát. Aztán csak elveszíti az ETO a labdát, Márton Gréta pedig egyenlít. 29-29.

56. perc: De Paula labdát szerez, aztán Brattset Dale kezéből kidadog a passz.

55. perc: Hétméterest dobhat az FTC. Malestein lövését Solberg nem tudja védeni. 28-28. Szöllősi-Schatzl Nadine gólt dob, ez a kétszázadik győri bajnoki gólja. 29-28.

54. perc: Solberg nem tudja védeni Bölk lövését. 28-27. Lépéshiba Nze Minkónál. Ferencvárosi időkérés.

53. perc: Lekic gyarapítja a góljai számát. 27-26. De Paula remek cselek után talál a kapuba. 28-26.

52. perc: Győri-Lukács a rövid oldalt választja a jobb szélről. 27-25.

51. perc: Kapu mellé pattan Klujber lövése.

50. perc: Győri időkérés. Brattset Dale kap sokat, egyet arcra is. Kisfaludy áll ki két percre. Gros a bal alsóba! 26-25.

49. perc: Passzívig jut a győri támadás. Brattset Dale lő gólt, ez az első találata a meccsen a győri beállónak. 25-24. Pontatlan Simon Petra lövése. Labdát szerez Klujber, és nem hagyja ki a ziccert. 25-25.

48. perc: Gros lövését ezúttal blokkolni tudják a vendégek, de a labda marad a győrieknél.

47. perc: Oftedal már öt gólnál jár. 24-23. Klujber keresztben mozog, és megtalálja a helyet, ahonnan gólt tud dobni. 24-24.

46. perc: Gros átövése védhetetelen. 23-22. Nagy gól a válaszként érkező Lekic-találat is. 23-23.

45. perc: Lerántásért állítják ki két percre Blohmot. Remek védekezés Szöllősi-Schatzltól, megvan a labda!

44. perc: Nem találja el a kaput Lekic. Brattset Dale nem éri el a passzt.

43. perc: Kisfaludy először talál a kapuba. 22-22. Janurik védi Gros lövését.

42. perc: Passzívból lövi el a labdát Klujber, amit Toft üt kapufára. Oftedal remekel ismét a túloldalon, ezúttal sem tartott sokáig a győri támadás. 22-21.

41. perc: Simon eredményes. 20-21. Azonnal jön a válasz Nze Minkótól. 21-21.

40. perc: Remek a bejátszás a szélről befutó Szöllősi-Schatzlnak, de ő a kapufát találja el. Toft védi Lekic lövését. Szöllősi-Schatzl most betalál, ezúttal a bal szélről próbálkozott. 20-20.

39. perc: Malestein eredményes. 19-20.

38. perc: Kettővel még nem vezetett a Fradi. Most sem tud, mert a kapufát találja el Klujber. Oftedal cikázik át a ferencvárosi védelmen. 19-19.

37. perc: Jobb szélről jön az újabb Fradi-gól, Malestein eredményes. 18-19. Klujber szerez labdát.

36. perc: Oftedal talál helyet a falon. 18-18.

35. perc: Belemenés Grosnál. Ferencvárosi hétméteres jöhet, Malestein pattintja a labdát a kapuba. 17-18.

34. perc: Azonnal válaszol a győri csapat a gólra, méghozzá egy Kristiansen-góllal. 17-17. Simon passza nem jó.

33. perc: Labdát veszít az ETO. Klujber perdíti a labdát a kapuba. 16-17.

32. perc: Átlövésgól középről Simon Petrától. 16-16. Gros most támadásban is pályán.

31. perc: Indul a második félidő. Malestein lövését Toft hárítja, de a labda marad a vendégeknél.

A hivatalos nézőszám 5309.

30. perc: Lépéshiba Oftedalnál. Malestein a rövidre húzza be a labdát a szélről. 16-15. Időn túli szabaddobással ér véget az első félidő. Ezt Nze Minko ejti Böde-Bíró kezébe. Szünet következik.

29. perc: Malestein lövése kapu mellé megy. Nze Minkónak nem jó a passz. Hársfalvi ejti a labdát a kapuba. 16-14.

28. perc: Ryu küzd, és ez most hétméterest ér. Gros jön, ezt is bedobja. 15-13. Brattset Dale labdát szerez, Ryuval szemben szabálytalankodnak megint büntetőt érően. Ismét Grost az ítélet végrehajtója, ezt is belövi. 16-13.

27. perc: Időt kér az FTC. Lekic szerez gólt ismét. 14-13.

26. perc: Ryu nem talál kaput.

25. perc: Ryu passzát Oftedal beállós módjára váltja gólra. 14-12. Toft védi Bölk kísérletét.

24. perc: Belemenés Klujbernél.

23. perc: Nze Minko pattintott lövése gólt ér. 13-12.

22. perc: Ryu két percre kiáll egy látványos lerántást követően. Lekic szerez újabb gólt, már hat találatnál jár. 12-12.

21. perc: Futtából lő a kapuba Klujber. 11-11. Per Johansson időt kér. Brattset Dale jön beállóba. Szöllősi-Schatzl eredményes. 12-11.

20. perc: Toft a győri kapuban. De Paula hibája miatt ér véget a győri támadás. Kipasszolják a pályáról a labdát a ferencvárosiak. Győri-Lukács a kapufa tövét találja el.

19. perc: Passzívig támad az FTC ismét. Középről a léc alá lő Lekic. 11-10.

18. perc: Nze Minko pattintja a labdát a bal felsőbe. 11-9.

17. perc: A bal felsőben köt ki Klujber lövése. 10-9. Nze Minko irányít most.

16. perc: Szép összjáték de Paula és Kristiansen között, utóbbi lövi a tizedik hazai gólt. 10-8.

15. perc: Gros hétméteresével újra két gól a győriek előnye. 9-7. Befér a kapufa mellett a hálóba Lekic lövése. 9-8.

14. perc: Hosszú a Fradi támadása, Klujber lövése a blokkról pattan Solberghez.

13. perc: De Paula kis híján labdát veszít. Győri-Lukács ejtése a hálóban. 8-7.

12. perc: De Paula ellen fújnak. Nagy átlövésgól Lekictől. 7-7.

11. perc: Nem jó a bejátszás Blohnak. Márton Gréta értékesíti a ziccert a túloldalon. 7-6. Oftedal lövését védi Böde-Bíró, de a labda marad a győrieknél.

10. perc: Ryu hát mögötti passza után Győri-Lukács lő a hosszú felsőbe a jobb szélről. 7-5. Újabb támadóhiba a fővárosiaknál, ezúttal is Bölk volt szabálytalan.

9. perc: A bal alsóban köt ki Bölk lövése. 6-4. Böde-Bíró védi Győri-Lukács lövését. Klujber góljával egy gólra olvad a győri előny. 6-5.

8. perc: Solberg védi Klujber lövését. Ryu bejátszása jó Blohmnak. 5-3. Labdaszerzés, Kristiansen-gól. 6-3.

7. perc: Belemenés Bölknél. Ryu remek csel után lő a hálóba. 4-3.

6. perc: Belülvédekezésért lőhet Gros hétméterest. Be is pattintja Janurik mellett. Ez volt Ana Gros 550. győri gólja. 3-3.

5. perc: Passzívig támad az FTC, némi lépéshiba is felmerül a nézőknél. Végül Lekic szerez gólt. 2-3. Tomori kap mezhúzásért sárga lapot.

4. perc: Szöllősi-Schatzl eredményes a bal szélről. 2-2.

3. perc: Passzívig tmad az ETO. Oftedal bejátszása nem jó Blohmnak. Hétméteres a Fradinak, Oftedal pedig két percre kiáll. Meg is videózzák az esetet. Valami mást videóztak, aminek végén Malestein kap két percet "időhúzásért". Klujber értékesíti a büntetőt. 1-2.

2. perc: Egyenlít Lekic. 1-1.

1. perc: Fehérben a vendégek, zöldben a hazaiak. Solberg áll a győri kapuban, a két szélső Győri-Lukács és Szöllősi-Schatzl, középen Blohm, Oftedal, Ryu és de Paula. A mérkőzést az ETO kezdi. De Paula lövése a kapu bal oldalában. 1-0.

Előzetes - Az utóbbi négy évben mindig a pályaválasztó nyerte a zöld-fehér rangadót. Egymás elleni összevetésben egyébként az előző két évadban jobbnak bizonyultak a győriek az FTC-nél, ezúttal azonban a legalább hétgólos revans sem biztos, hogy elég az őszi, 28–22-es vereséget követően a bajnoki cím megvédéséhez.

Megkönnyebbültünk, hogy bejutottunk a négy közé a Bajnokok Ligájában

– kezdte Per Johansson vezetőedző, aki első zöld-fehér rangadójára készül. – Nagyon tisztelem a magyar titánok összecsapását. Romániában a CSM-mel a Valcea és a Rapid Bucuresti ellen, Oroszországban pedig a Rosztov-Donnal a CSZKA Moszkva ellen vettem már részt hasonlón, de úgy gondolom, talán ez Európa legnagyobb rangadója. Nagyon tisztelem a Ferencvárost, amely tudja, hogy tegyen nekünk keresztbe, úgyhogy nagyon felkészültnek kell lennünk, mert ezúttal is nagy lesz a nyomás, és valószínűleg újabb magas hőfokú, kemény meccs vár ránk.”