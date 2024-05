SMAFC 1860 Soproni Egyetem–Veszprém 84–77 (24–16, 24–18, 24–21, 12–22)

Sopron, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Horváth A., Szalai, dr. Popgyákunik.

SMAFC: Csendes, Soós 12/12, CSÁTALJAY 20/9, SCHÖLL 9, Bakk 7/3. Cs.: MESZLÉNYI 18/3, Tóth D. 4/3, Flasár 8, Rátvay 6/3, Tallós, Kovács B., Böhm. Edző: Farkas Dávid.

Az egyik fél két győzelméig tartó párharc állása: 1–1.

A harmadik meccset vasárnap 18 órakor rendezik Veszprémben.

Farkas Dávid: – Ahogy Veszprémben nyilatkoztam, mindent megtettünk azért, hogy harmadik mérkőzés legyen. A nagy előnyünket majdnem leadtuk a mérkőzés végére, ám ez annak is betudható volt, hogy ebben a felállásban most szerepeltünk először. Semmi különös nem történt, vasárnap pokoli küzdelem várható, melynek végén nüanszok döntenek majd. Gratulálok a Veszprémnek is, hiszen húszpontos hátránynál sem adták fel, sőt, Madár András extra dobásaival majdnem a győzelmet is meg tudták szerezni. Köszönjük szurkolóinknak, hogy utolsó hazai bajnokinkra is nagy számba látogattak ki és újra belehajszoltak bennünket a győzelembe, az egész szezonban nagy segítségünkre voltak.

Ajka–UNI Győr-SZESE 84–80 (31–13, 17–20, 10–24, 26–23)

Budapest, NB I/B-s női mérkőzés, rájátszás. V.: Czupi, Fajszi.

UNI Győr-SZESE: KÜLLŐS 17/3, Mihály E. 6, SZŰTS 10/3, Sághi 10, Horváth B. Cs.: REIDER 15/3, Oláh 2, Pozsgai 4, Szabó L. 6, BOGNÁR 10/6. Edző: dr. Barthalos István.

Az M1-es autópályán történt baleset miatt több mint egy órával később kezdődött a találkozó.

Dr. Barthalos István: – Az utazási nehézségek az első negyedben érződött a teljesítményünkön. Utána azonban sikerült felvenni a ritmust, és sikerrel abszolváltuk a párharcot. Gratulálok csapatomnak, mert ezzel bejutott Magyarország húsz legjobb együttese közé.