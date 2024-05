– Hatalmas öröm, hogy érmes helyen végzett a csapat. Titkon bíztunk már egy ideje abban, hogy döntőt játszhat a csapat, de azt gondolom, a fiúk mindent kihoztak ebből a szezonból, amit csak lehetett. Külön öröm, hogy a két utolsó összecsapásra az a soproni csapat tudott felállni, ami még ennél nagyobb eredményre is képes lehet – fogalmazott Horváth József, a SMAFC elnöke. Hozzátette, tisztában van azzal, hogy a bronzérem mögött mekkora munka van, Farkas Dávid edző és a csapat tagjai a maximumot adták az idei szezonban.

Farkas Dávidot a mérkőzés után meglepetés várta az öltözőben: ugyan nem pezsgővel, hanem vízzel, de játékosaitól megkapta a győztesnek járó hidegzuhanyt. Nem bánta...

– Hosszú és nehéz szezonon vagyunk túl, de az eredmény most kárpótol bennünket. A mindent eldöntő mérkőzésen sem adta könnyen magát a Veszprém. Fizikális, gyors meccs volt, az utolsó percig küzdöttek ellenfeleink az éremért. De ez most már a miénk – mondta fáradtan, de örömmel Farkas Dávid. A veszprémi összecsapáson is volt miért izgulnia: kipontozódás és sérülés is nehezítette csapata dolgát, de végül 101–87-re nyert a SMAFC. És most csak ez számít.

– Aki ebben a munkában benne volt, tudja mit kellett hétről hétre átélnünk, így még értékesebb ez a siker – folytatta a szakvezető, aki megköszönte a támogatást az SKC szakmai stábjának, Gasper Potocniknak és Baksa Szabolcsnak, valamint a Soproni Sportiskolában dolgozó Carlos Vallejónak. – A bronzcsata második mérkőzésétől teljes keretünkkel állhattunk fel, úgy gondolom, mind az SKC, mind a Sportiskola fiataljainak jó szezonzárás volt ez a forgatókönyv. A SMAFC-os magra pedig elfogytak a szavak, ti vagytok a legnagyobbak Köszönöm a stábom tagjainak is a munkát, nélkülük nem jöhetett volna létre ez a siker. Meglátjuk, mit hoz a folytatás, addig is az ünneplés következik most.

– A nehézségek leküzdésében már rutinunk van – vette át a szót a csapatkapitány, Kovács Benedek, utalva arra, hogy nem mindig tudtak teljes kerettel kiállni a mérkőzésekre. Sikerüket ennek ellenére abban látja, hogy csapatként tudtak működni, segítve, pótolva, erősítve egymást. A pályán tökéletes volt az együttműködés.