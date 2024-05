Gsz.: Veller, Nagy P., Horváth D.

27. p: Jobb oldalról a tizenhatoson belül keresztbe lőtt labdát Nagy Patrik lőtte a hosszú sarokba. 0–1.

66. p: Az előrerúgott labdával Veller gyönyörű átvétel után fordult kapura és a kapus alatt a hálóba passzolt. 0–2.

79. p: Ismét egy előrerúgott labdával, ezúttal Horváth Dávid lépett ki és az elfekvő kapus felett elegánsan a hálóba emelt. 0–3.

A mérkőzés elejét megnyomta a bajnoki cím várományosa, több helyzetet is kidolgozott, de csak kapufáig jutott. Ebben az időszakban a hazaiaknak is adódtak lehetőségeik kontratámadásokból. A félidő közepén sikerült megszerezni a Koroncónak a vezetést, és a félidő végéig maradt is a fölény. A második félidőt a hazaiak is bátrabban kezdték, ekkor kiegyenlítődött a játék, azonban egy gyönyörű egyéni megmozdulás után növelni tudta előnyét a vendégcsapat. Ezután kitámadtak a hazaiak, és sikerült a Koroncónak eldöntenie a mérkőzést.

Jók: Boros, Kovács K., Tarcsa, Varga Zs., ill. Nagy P., Bieder, Görcs, Mol- nár T.

Harcz István: – Az első félidőben nem hittük el, hogy van keresnivalónk, az ellenfél bajnokesélyesként játszott. A második félidei játékunkkal viszont meglepetést is okozhattunk volna.

Makkos Tamás: – Végig irányítottuk a mérkőzést, rengeteg helyzetet kihagytunk az elején, és félő volt, hogy ez visszaüt. A végén azonban sikerült megnyugtató különbséggel nyerni.

Hegykő–Vitnyéd 1–2 (0–0)

Hegykő, 450 néző. V.: Horváth M.

Hegykő: Majer – Kóczán M. (Horváth V.), Kóczán B., Galambos, Bokán (Varga D.), Török, Nyerges M., Ratatics, Fényes, Nyerges G., Bertha. Edző: Bojan Lazic.

Vitnyéd: Germán M. – Sulyok, Németh M., Hécz, Tamás (Kovács A.), Papp R., Varga G. (Kleizer), Domján (Szalai András), Szalai Attila, Pankotai, Horváth A. (Szakács M.). Edző: Kiss Ákos.

Gsz.: Varga D., ill. Németh M., Papp R.

Küzdelmes, jó mérkőzésen nem érdemelt vereséget a hazai csapat, amelynek a második félidő alapján még esélye is lett volna a győzelemre.

Jók: mindenki, ill. Germán M., Kovács A., Németh M., Pankotai, Hécz, Varga G.

Bojan Lazic: – Nem érdemeltünk vereséget. A srácok kitartóan, jól játszottak. Gratulálok a csapatomnak, megyünk tovább.

Kiss Ákos: – Döntetlenszagú mérkőzésből mi jöttünk ki győztesen.

Abda-VVFK Bau–Lipót Pékség 1–3 (1–1)

Abda, 100 néző. V.: Krasznai.

Abda: Takács B. – Tóth K., Korsós, Kerékgyártó, Maidics, Babayigit, Visy (Vígh N.), Szücs G. (Boros), Kovács B., Wágenhoffer, Balogh L. Edző: Knauz Csaba.

Lipót: Vedrődi – Monda, Gergely, Deákovits, Gaál-Horváth, Borsodi (Herczeg), Szimhardt (Horváth Á.), Buglyó, Mayer (Wurm), Gáncs (Tankovics), Sipos. Edző: Borbély Attila.

Gsz.: Maidics, ill. Gaál-Horváth, Mayer, Tankovics.

Két sportszerű csapat összecsapásán a helyzeteiket jobban értékesítő vendégek nyertek.

Jók: Balogh L., Wágenhoffer, Tóth K., ill. Vedrődi, Gaál-Horváth, Szimhardt.

Knauz Csaba: – Az egész bajnokság során most találkoztam először korrekt játékvezetői hármassal, akik nem szerepelni akartak. Sportszerű, jó ellenféltől kaptunk ki.

Szabados Gábor megbízott edző: – A korai hátrány ellenére végig nyomást tudtunk helyezni ellenfelünkre, azonban ez hatékonyságban nem mutatkozott meg, a végén pedig kapusunk bravúrjai is kellettek a győzelemhez. Gratulálok a csapatnak.

Kapuvár–Ménfőcsanak 3–0 (1–1)

Kapuvár, 250 néző. V.: Baán.

Kapuvár: Kóczán – Horváth P., Szűcs A. (Eckhardt), Kalmár D. (Böcskör), Kapa Martin, Tar (Kapui), Németh L., Árki, Purt (Sárándy), Varga T. (Bognár), Kapa Márkó. Edző: Varga Péter.

Ménfőcsanak: Turi – Maksimchuk (Béres), Kalmár P., Németh Á., Fekete Sz., Fördős (Tóth E.), Németh A., Bergendi, Buruzs (Kovács P.), Gerencsér, Horváth A. Edző: Nemes Ferenc.

Gsz.: Árki (2), Kapui.

A hazai csapat ugyan küzdelmes mérkőzésen, de behúzta a győzelmet.

Jók: Árki, Szűcs A., Kalmár D., Kapui, ill. senki.

Varga Péter: – A héten három mérkőzésünket sikerült megnyerni. Sokszor szenvedtünk, fáradtak voltunk, de a hálás közönségünkkel együtt sikeres hetet zártunk.

Nemes Ferenc: – Kialakulóban lévő csapat vagyunk, tele amatőr hibával, amit a hazai csapat simán kihasznált.

Mezőörs–Győrújfalu 4–0 (2–0)

Mezőörs, 210 néző. V.: Bálintfi.

Mezőörs: Varga P. – Böröczky (Kelemen), Debreceni, Kerékgyártó, Venczel, Szántó (Simon), Zámbó, Kreicz (Puzsoma), Végh (Nagy K.), Vári, Roll (Proceller). Edző: Bohner Roland.

Győrújfalu: Tréger – Kovács D., Németh M., Kutich, Farkas P. (Takács J.), Bartalos (Dittrich), Nagy M., J. Nagy (Varga M.), Takács M., Simay, Jaczkó. Edző: Pozsonyi Márk.

Gsz.: Venczel (2), Kreicz, Vári.

A hazai csapat végig fölényben játszott, csupán szórványos ellentámadásokkal kísérletezett a vendégcsapat, így a Mezőörs teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Jók: Venczel, Kreicz, Vári, ill. Kutich, Jaczkó, Simay.

Bohner Roland: – Végig mezőnyfölényben játszottunk, sorra dolgoztuk ki a helyzeteinket, emiatt nagyobb különbséggel is megnyerhettük volna a mérkőzést. Gratulálok a csapatomnak.

Pozsonyi Márk: – Helytálltunk a bajnokság egyik élcsapata ellen. Az egyetlen fájó pont, hogy sérülés miatt kellett cserélnem, az elkövető pedig megúszta.

Üstökös FC Bácsa–Győrújbarát 4–0 (2–0)

Győr, 150 néző. V.: Jakus.

Bácsa: Kürnyek (Ács) – Bakus, Halász, Szabó Z., Rigó, Serfőző (Bartosik), Nagy M. (Bella), Bagó (Horváth N.), Sipos, Szabó B., Ferenczi (Pasztendorf). Edző: Germán Ferenc.

Győrújbarát: Koncz – Varga R., Czanik, Gál (Rácz), Pintér, Posta, Tóth P., Baranyai (Detrik), Varga J. (Buza), Samodai (Lakatos), Szabó Sz. Edző: Tenk Balázs.

Gsz.: Rigó (4).

A remekül játszó hazai csapat Rigó Dávid vezényletével magabiztos győzelmet aratott a szerdai mérkőzés miatt fáradtabban mozgó vendégek ellen.

Jók: mindenki (a mezőny legjobbja Rigó), ill. Tóth P.

Germán Ferenc: – Köszönöm a csapatnak a születésnapi ajándékot, hogy ezzel a szép győzelemmel kedveskedtek nekem. Szinte tökéletes játékot nyújtottunk mind támadásban, mind védekezésben. Igazi csapat voltunk.

Tenk Balázs: – Fásultság, tompaság, unalom, de mondhatnám, mint a nagyok: egy héten három idegenbeli mérkőzés kifárasztotta a csapatot.

