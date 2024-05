Herold Szabolcs eredményes pályafutást tudhat maga mögött.

A 45 esztendős játékos hétéves kora óta rúgja a labdát, igazolt labdarúgó volt Pápán, majd megfordult a Győri Dózsa, az Eger csapataiban és két évig, belekóstolva az idegenlégiósok világába, Ausztriában szerepelt az ASK Blumau együttesénél.

„Szerencsésnek vallhatom magamat, mert amit az amatőr labdarúgásban el lehet érni, én azt mind elértem – kezdte visszatekintését pályafutására Herold Szabolcs. – Tizenegy megyei első osztályú aranyérem lóg otthon a falon, de voltam országos SportM Kupa-győztes, megnyertük a Keglovich-kupát is és pályára léphettem a Ferencváros ellen Magyar Kupa-mérkőzésen. Büszke vagyok minden elért si- keremre, amit ez a sportág adott nekem. Úgy gondolom, hogy a sport, a labdarúgás szeretete, az elhivatottság és a szorgalom mind olyan tényező, ami nélkül nekem sem sikerülhetett volna ennyi időt a pályán töltenem.”

Koroncóra először 2006-ban igazolt, majd nyolc éven keresztül a Győrszemere együttesét erősítette, ahol nem kevesebb, mint 7 bajnoki aranyérmet nyert csapatával. A sort ismét Koroncó követte, ahol immár kilenc esztendeje, hogy a felnőttcsapat nélkülözhetetlen játékosa volt.

„Ezekhez az eredményekhez kiváló csapattársakra és sportvezetőkre volt szükség, akik az én pályafutásomban is jelentős szerepet játszottak. Szeretném külön is megköszönni Kovács Totó Gyuri bácsinak azt a majd két évtizedes támogatását, segítségét, amelyet akár Koroncón, akár Győrszemerén biztosított számomra. De köszönet jár a családomnak is, akik szintén hozzájárultak ehhez a hosszú pályafutáshoz. Annak meg kü- lön örülök, hogy mindkét fiamnak van kapcsolata a labdarúgással, Kristóf megyei első osztályú asszisztensként, Ádám pedig az ETO Akadémia labdarúgójaként szerepel a sportágban.”

Az aktív játék mellett már öt éve belekóstolt az edzői szakmába is. Jelenleg az U19-es csapat edzője, amely éremesélyesként várhatja a bajnokság befejező fordulóját. Persze volt kiktől ellesni a szakma fortélyait, olyan edzők keze alatt dolgozott, mint Csertői Aurél, Szentes Lázár vagy éppen Pintér Attila.