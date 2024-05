Két éve vesznek részt minden korosztályban a nemzeti utánpótlás bajnokságban a SMAFC röplabda-szakosztályának leányai. A SMAFC-Líceum néven versenyző csapatok az idei szezont is eredményesen zárták. Bognár András szakosztályvezetőt kérdeztük, nem csak azt eredményekről.

– Két csapatunk a negyedosztályban, három a harmadosztályban szerepelt. Indult egy-egy csapatunk a bajnokságban az U11-es, az U13-as, az U17-es és az U20-as korosztályban, az U15-ben pedig kettő is. A legeredményesebben az U17-eseink szerepeltek, ők csupán a szettarányok alapján maradtak le a másodosztályban a bajnoki címről. De fényesen csillog az ezüstérmük is, csakúgy, mint az U13-asaink bronzérme. Három csapatunk pedig osztályozón vívta ki magának a harmadosztályban való folytatás lehetőségét, tehát összességében eredményes szezont zárunk – foglalta össze eredményeiket Bognár András.

A szakosztályvezető a szezon értékelésében kiemelte, hogy egyre több szurkolójuk kíséri figyelemmel mérkőzéseiket, nagyon jó hangulat alakul ki a meccseken, ez nyilván a játékosokat is doppingolja. Bognár András elárulta azt is, hamarosan még nagyobb fokozatra kapcsolnak.

– Egyrészt kezdődik a strandröplabdaszezon, aminek U16-os bajnokságát tavaly a mi versenyzőink nyerték. Biztos vagyok benne, hogy a Hámori Borka-Kovács Rebeka páros idén is érmet szeretne, de több játékosunk is indul a strandröplabda-bajnokságon másodosztályban, ők is tartogathatnak meglepetéseket. Az U17-es korosztályból kiöregedő játékosokból felnőtt csapatot szervezünk, a szeptemberben induló szezonban az NB II-ben indítjuk. Évtizedek óta nem volt NB II-es röplabdacsapata Sopronnak, női pedig talán még sosem. Reméljük, ezzel is újabb híveket szerzünk a sportágnak – mondta el Bognár András.

Külön népszerűsítésre egyébként nincs szüksége a szakosztálynak, sokkal többen szeretnének a hálók mellett játszani, mint ahányat be tudnak fogadni a SMAFC-Líceum csapatai. Felvétel azért lehetséges, a 10–13 éves lányokat örömmel látják.

Az NB II-ben induló női csapat egyébként heti egyszer az egyetemi csarnokban edz majd és itt lesznek a mérkőzések is, minden más viszont továbbra is a Líceum tornaterméhez köti a szakosztályt. Ezzel kapcsolatban is van egy jó hír: – Reményeink szerint tovább korszerűsíthetjük otthonunkat a Líceumban. Szeretnénk kicserélni a terem parkettáját, terveink szerint a nyári hónapokban el is végeztetjük a munkát – zárta Bognár András.