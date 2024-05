Kovacsics Imre, a Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) 53 éves elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy harcba száll az elnöki pozícióért. Az ETTU tisztújító kongresszusát október 17-én, az Európa-bajnokság ideje alatt tartják majd Linzben.

Kovacsics Imre, a SPA Hungary Holding Zrt. testnevelő tanári végzettséggel is rendelkező tulajdonos-vezérigazgatója tavaly június óta az idén centenáriumát ünneplő MOATSZ elnöke.

"Nemcsak a saját hazám szövetségéért, hanem az egész európai asztaliteniszért felelősséget érzek. Összefogással lehetünk újra nagyok és erősek, de ehhez cselekednünk kell." - mondta, majd idézte a MOATSZ szlogenjét, hogy "Pingpongozni mindenki szeret, mert pingpongozni mindenhol lehet".

Kovacsics Imre felidézte, hogy Magyarország szerepet vállalt az ETTU 1957-es megalapításában - az első Eb-t 1958-ban Budapesten rendezték -, s ahogy fogalmazott, ezt a sportágat csak szenvedélyes emberek tudják vezetni. Elárulta, hogy tavalyi megválasztását követően, miután Kínába utazott és ott találkozott a helyi szövetség vezetőjével, sorra kapta a meghívásokat a világ minden részéről, még Petra Söderlinggel, a nemzetközi szövetség (ITTF) svéd elnökével is tárgyalt. Mint mondta, ezek után európai vezetőkkel is elkezdett tárgyalni és sok problémára fény derült. Ezek között említette a versenyrendszert, nevezetesen, hogy az európai viadalok nem olyan rangosak, kevesebb pénzzel dotáltak, mint az ázsiaiak, így az itteni játékosok szinte többet utaznak, mint edzenek. Hozzátette: azt is furcsának találja, hogy egy ekkora szervezetnek, mint az ETTU nincsenek nagy szponzorai és szerinte a kommunikáción is javítani kell. Tervei között szerepel a sportág európai jövőjéről szóló, átfogó tanulmány elkészítése, megválasztása esetén pedig egy közös európai sportközpont létrehozása, ennek megépítését megpályáztatná.

A luxembourgi központú ETTU elnöke jelenleg az orosz Igor Levityin, aki azonban önként felfüggesztette a tevékenységét, így a szervezetet ügyvezető elnökként a portugál Pedro Miguel Moura irányítja.

Kovacsics Imre azt mondta, tudomása szerint ő az első, aki bejelentette indulását az elnöki posztért, s a következő hónapokban szeretne mind az 58 tagország vezetőjével találkozni.

A sajtótájékoztatón ott volt Póta Georgina is, aki ötödik olimpiai részvételéért harcol. A játékos megerősítette Kovacsics Imre gondolatait, amikor azt mondta: amíg egy kisebb, feeder-besorolású versenyen 500 dollár jár a győzelemért, addig egy Grand Smash-tornán már a főtáblára kerülés is 5000 dollár.

A sajtótájékoztatón ott voltak a MOATSZ nagykövetei is, a világbajnok Gergely Gábor, Klampár Tibor és Kreisz Tibor is, akik támogatásukról biztosították az elnököt.