A Győri ETO-UNI FKC már biztosította első helyét a bajnokságban, sőt, az NB I/B-ben a bajnoki címe is eldőlt a korábbi fordulókban. Több erősítést is bejelentettek már a zöld-fehérek, ezúttal arról adott hírt a klub, hogy a rutinos kapus, Bősz Dániel is csatlakozik nyáron a csapathoz.