ETO FC Győr–Szekszárdi WFC 6–0 (2–0)

Győr, ETO Park. V.: Kalmár.

ETO FC: Borok (Krizsán, 66.) – Nagy Sz. (Kocsán, 58.), Kovács, Horváthová, Öreg, Sali, Ladhani, Savanya, McCarthy (Szabová, 58.), Vachter, White. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Szekszárd: Török – Kágyi Á., Kovács Zs., Schell, Nagy-Cseke, Vári, Kágyi K., Kiss G. (Bencze, 87.), Taylor, Sereg (Werner, 82.), Zahár.

Gsz.: Ladhani (2), Savanya, Vachter, McCarthy, Öreg.

A hazai csapat sorra alakította ki a lehetőségeit, de játékosai a befejezéseknél hibáztak, vagy az asszisztens intésére két alkalommal is érvénytelenítette a győri találatot a játékvezető. A 32. percben aztán megtört a jég: Öreg jobboldali beadását Savanya 10 méterről vágta a léc alá. 1-0. Egy perccel később megduplázta az ETO az előnyét, Savanya passzát Ladhani váltotta gólra. 2-0. Fordulás után hét perc alatt háromszor is zörgött a szekszárdi háló. A 46. percben egy remek győri akciót követően Savanya a bal oldalról kitűnően csavart középre, Vachter pedig kapásból a hálóba lőtt. 3-0. A 49. percben egy kiugratást követően McCarthy a kapust is kicselezve gurított a kapuba. 4-0. Az 53. percben Vachter jobboldali beadását követően a kanadai légiós, Ladhani duplázta meg góljai számát. 5-0. Ezután is nagy fölényben játszott a hazi csapat, de a volt ETO kapus, Török nagyszerű napot fogott ki a szekszárdi gólvonal előtt. A végeredmény a 89. percben alakult ki, amikor egy kapu előtti kavarodást követően Savanya beívelése után a hosszú oldalon érkező Öreg lőtt a hálóba. 6-0.

Látványos jelenetekben gazdag mérkőzést vívott a két csapat, ahol végig a győriek domináltak és készülhetnek a Ferencváros elleni bajnoki döntőre. A Rába-parti csapat háza táján mindenki nagyon bízik abban, hogy a jó formában lévő játékosok mellé csatlakoznak majd az ezúttal még sérülés miatt hiányzók is.