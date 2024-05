Az 52 kilogrammos súlycsoportban szerepelt vasárnap a kétszeres U23-as Európa-bajnok Gyertyás Róza, aki pályafutásának első világbajnokságán kemény csatában, intésekkel jutott túl első ellenfelén, a holland Naomi van Krevelen.

A Koroncói Tutti JK versenyzője a harmadik fordulóban a súlycsoport egyik nagyágyúját, az olimpiai ezüstérmes, négyszeres világbajnoki dobogós, kétszeres Európa-bajnok Amandine Buchard-t kapta ellenfélül. A francia klasszis vazarival került előnybe, de Róza nagyot harcolt, az összecsapás második felében némileg fölénybe is került, de a rutinos rivális végül egy pillanatra a vállára tudta fordítani, ezzel véget ért a párharc.

A súlycsoport fináléjában az üzbég Keldijorova és az olasz Giuffrida csapott össze, s végül az olasz himnuszt játszották el, a másik bronzérmet pedig a német Ballhaus vehette át.

Az első versenynapon a női 48 kilogrammban a mongol Baasankhuu Bavuudorj lett az aranyérmes, aki az idén robbant be a nemzetközi mezőnybe, néhány napon belül megnyerte az Ázsia-bajnokságot, a tadzsik Grand Slam-tornát, s most a világbajnoki aranyat is. Az ezüstérmes az első kiemelt, s immár harmadszor vb-dobogós olasz Assunta Scutto lett, a bronzérmeken a kazah Abduzsakinova és a fiatal svéd Babulfath osztozott.