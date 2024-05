Érdekesség, hogy a 31 éves támadó nem először szerzett ennyi gólt egy mérkőzésen. Sőt, ebben az idényben ez volt már a harmadik olyan bajnokija, ahol négy gólt lőtt. Kis túlzással kijelenthető tehát, négyesével termeli a találatokat. A hatodik fordulóban a Győrújfalu, majd a tizenegyedikben a DAC, legutóbb pedig most hétvégén a Győrújbarát ellen volt négyszer-négyszer is eredményes.

„A csapatnak is és szerencsére nekem is kijött a lépés. Tisztában voltunk vele, hogy egy jó Győrújbarát ellen kell pályára lépnünk, ezért is szerveztük meg jól a védelmünket, s próbáltunk labdaszerzést követően minél több lehetőséget kialakítani, s azok közül a lehető legtöbbet kihasználni. Örülök, hogy négyszer is betaláltam, s szerencsére nem először” – mondta el érdeklődésünkre Rigó Dávid, aki az újabb négy góljával közel került a góllövőlistát vezető – egyébként épp győrújbaráti – Dávid Leventéhez.

„Tizenkilenc gólnál tartok, s még kettő a hátrányom. Bár voltam már gólkirály ebben az osztályban, megbeszéltem a fiúkkal, hogy ha lehet, figyeljünk erre is oda, segítsenek, mert azért jó lenne megint az élen végezni” – tette hozzá a gólerős csatár, aki Bajcson kezdte a pályafutását.

„Ott élek és sokáig is fociztam a településem csapatában. Amikor az együttes visszalépett a vármegyei első osztályból, egy teljesen új, megfiatalított csapattal vágtunk neki a másodosztálynak. Nem szerepeltünk rosszul, másodikok lettünk. Aztán egy öttevényi kitérő után, Nyúlon fél év elteltével lettem gólkirály, majd kerültem Lipótra. A sérülésem után felépülve igazoltam Bácsára, ahol azóta is jól érzem magam. Azt nem mondom, hogy ha keresnének magasabb osztályból, nem gondolnám meg, de most nagyon örülök, hogy épp Bácsán vagyok, s rúghatom a gólokat.”