Budapest Honvéd - Gyirmót FC Győr 2-2 (0-1)

Bozsik Stadion: 2516 néző. V.: Szigetvári.

Honvéd: Gyetván – Eördögh, Pekár, Szabó A., Benczenleitner – Nyitrai (Bocskay 52) – Kundrák, Keresztes (Adorján 52), Lőrinczy (Holman 52) , Krajcsovics – Simon B. (Kocsis G. 86)

Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gyirmót: Hársfalvi – Lányi B. (Kicsun 49), Hudák, Csörgő, Helembai – Szőke (Medgyes 78), Kovács M. – Soltész, Kovács D. (Hajdú 73), Erdei (Polgár 49) – Adamcsek (Molnár J. 73)

Vezetőedző: Tamási Zsolt.

Gólszerző: Erdei (0-1) a 43, Adamcsek (0-2) az 50., Adorján (1-2) az 59., Holman (2-2) a 94. percben

43. perc: Kovács Milán jobb oldali beadása után Erdei Milán nyolc méterről fejelt a kapu bal oldalába (0-1).

50. perc: A balösszekötő helyénél felzárkózó Szőke Gergő adott mintaszerű labdát a jobb oldalon érkező Adamcsek Máté elé, aki 17 méterről kapásból, laposan a jobb alsó sarokba lőtt (0-2).

59. perc: A jobb oldalon előretörő Kundrák az alapvonal közeléből játszott vissza a rövidsaroknál érkező Adorján elé, aki 11 méterről a bal felső sarokba lőtt (1-2).

95. perc: Gyirmóti lehetőség után az ellentámadásnál Kerezsi ívelt a jobb oldalról a hosszúsaroknál érkező Holman felé, ő pedig 6 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2-2).

Az első kaput eltaláló próbálkozás mindjárt nagy veszélyt jelentett a kapunkra, ugyanis Benczenleitner bal oldali beadása után Pekár fejesénél Hársfalvi Andrásnak nagy bravúrt kellett bemutatnia, hogy a labda ne kerülhessen mögéje. Bő húsz perc elteltével egy bal oldali hazai akció végén Simon Benedek sarokkal próbálta kapura juttatni a játékszert, de Hársfalvi ismét hárított. Félórai játék után Soltész Dominik jobb oldali szabadrúgását követően az előre húzódó Hudák Dávid óriási lehetőséget szalasztott el, amikor öt méterről a kapu fölé fejelt. Öt perccel a játékrész vége előtt Kovács Milán eladott labdája után Kerezsi futott el a bal oldalon, beadása után Kundrák passzolt közelről a hálóba, de lesállás miatt szabálytalan, s így érvénytelen volt a találat. Nem így a hazai kapunál, ugyanis Lányi Bence jobb oldali bedobása után Kovács Milán adott a kapu elé, a rövidsaroknál érkező Erdei Milán pedig nyolc méterről a kapu bal oldalába fejelt.

A második játékrész is egy óriási Hársfalvi András bravúrral indult, amikor Lőrinczy szabadrúgása után a jobb felső sarok felé tartó labdát hárította. Ez a parádés védés fel is értékelődött, ugyanis ebből indult az a kontra, aminek végén, a jobb oldalon felfutó Adamcsek Máté mesterien lőtte ki a hazai kapu jobb alsó sarkát, megduplázva ezzel csapata előnyét. Szűk egy óra elteltével szépített a hazai gárda, amikor Kundrák adot pontosan középre, az érkező Adorján pedig 7 méterről a bal felső sarokba lőtt. Ez lelkesítőleg hatott a piros-feketékre, akik próbáltak nagyobb sebességre kapcsolni az egyenlítés érdekében, ennek ellenére tíz perccel a vége előtt a csereként érkező Medgyes Zoltán növelhette volna a gyirmóti csapat előnyét, lövése után Gyetván Márk is nagyot védett. A hosszabbítás utolsó percében Medgyes szerzett labdát a jobb oldalon, de Molnárral és Hajdúval történt összjátéka után nem sikerült befejezniük a kecsegtető támadást, ami aztán meg is bosszulta magát, hiszen az ellentámadásból egyenlíteni tudott a Honvéd, amikor egy jobb oldali akció végén a bal oldalról érkező Holman lőtt közelről a kapu jobb oldalába. Összességében talán reális is lehetne az eredmény, de mégis bosszantó, hogy az utolsó pillanatokban csúszott ki a győzelem a Gyirmót kezéből.

Így látták a mesterek

Csertői Aurél: - A szezon nyolcadik meccse, amikor győzelmet kellett volna aratnunk, hiszen úgy kezdtük a meccset, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. Helyzeteink voltak, de törvényszerű, hogy az első helyzetét gólra váltotta ellenfelünk. Szünet utáni hibánkat ismét megbüntették, de óriási tartásról tett tanúbizonyságot csapatunk, a cseréink jól szálltak be a játékba, Közel azonos feltételekkel még akár meg is nyerhettük volna a mérkőzést.

Tamási Zsolt: - Nehéz érzelmek nélkül bármit is mondani, de higgadtan belátom, hogy a döntetlen azért reális, mert a hazaiaknak a mi hibáinkból több gólszagú akciója volt, A találkozó elején sok technikai hibával játszottak játékosaink, amikor megnyugodtak, meg is tudtuk szerezni a vezetést, majd szünet után növelni is tudtuk előnyünket, de a kényszerű cserék teljesen átírták előzetes terveinket. Az utolsó pillanatokban nagy hiba volt, hogy középpályásaink kitámadtak, lezárhattuk volna a mérkőzést, de nem így történt, amit rutinos játékosaival meg is büntetett a Honvéd. Sok tanulsága van mostani találkozónknak.

A mérkőzésről tudósított: Lapincs Attila