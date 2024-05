Bencéről egyébként már többször írtunk a Kisalföldben. Ő az a mosonszentmiklósi kisfiú, akinél hároméves korában diagnosztizáltak gerincvelői izomsorvadást. Volt futballista édesanyja és édesapja nagy harcot vív kisfiuk gyógyulásáért. A család mellé állt több sportegyesület, így az élvonalbeli feljutást kiharcoló ETO is, Bence és családjának kedvenc futballcsapata.

Az élvonalba feljutás után a győriek kis szurkolója, Balázs Bence az ajándékba kapott cipőkkel.

A betegsége ellenére mindig mosolygós kisfiú a rendszeres orvosi beavatkozásoknak, rehabilitációnak hála az elmúlt évben látványosan sokat erősödött. Az utóbbi időszakban nem nagyon volt olyan ETO-meccs, ahol édesanyjával ne ült volna ott speciális kerekesszékében a stadion lelátóján. Sőt, a feljutásról döntő mérkőzésre, Ajkára is elutaztak.

Együtt szurkolták ki a feljutást

„Már Kazincbarcikán, az ETO csodálatos fordítása után elhatároztuk, hogy elutazunk, s elkísérjük Ajkára is a csapatot. Nem volt könnyű jegyet szerezni, Bence édesapjával több mint másfél órát ültünk a telefonok és a számítógép előtt, mire belépőhöz jutottunk – mesélte Bence édesanyja, Balázs Ágnes. – Jó helyünk lett, Bencével végigszurkolhattuk a mérkőzést, neki és nekünk is hatalmas élményt jelentett.”

Ráadásként a lefújást követően Bencét a győriek öltözőjébe is bevitték. A klub által megosztott videón látható a megható jelenet, ahogy az öltözőben Köteles László, az ETO sportigazgatója körbetolja Bencét az ünneplő játékosok között. Többen is „lepacsiznak” a kisfiúval, majd Kiss Máté nekiajándékozza a mérkőzésen viselt cipőjét. A gesztus láthatóan a győri sportvezetőt is meglepi, aki egy puszit nyom a győri játékos fejére.

„Egy szurkolótársunk hívta fel a sportigazgató figyelmét Bencére. Elmondta neki, hogy sok ETO-meccsen ott vagyunk, s Bence is nagy szurkolója a csapatnak. Emiatt jött oda hozzánk az ajkai bajnoki végén, s mondta, hogy szívesen bevinné Bencét az ünneplő fiúk közé. Nagy örömmel mondtunk igent. Bence arca is ragyogott, őszintén élvezte, hogy együtt ünnepelhetett a kedvenceivel. Nagyon meglepődött, amikor aztán Kiss Máté a kezébe nyomta a csukáit, igazán megható, szép pillanat volt...”

A cipők kiemelt helyre kerültek a mosonszentmiklósi házban.

„Máté alá is írta őket, s Bence szobájába kerültek, a többi ETO-s emlék közé, ám a cipő kiemelt relikvia lesz” – tette hozzá Ágnes, aki azt is elárulta, Bence állapota sokat javult.

„Júliusban kapja meg a huszadik speciális kezelést, s többször voltunk intenzív mozgásfejlesztő terápián Pécsett, ami nagy lendületet adott Bencének, így nemrég megtette az első, segítség nélküli lépéseit. Örülünk neki, és majd az NB I-ben is ott akarunk lenni az ETO meccsein” – tette hozzá a sportszerető édesanya.