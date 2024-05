Puskás Akadémia II–ETO Akadémia

Felcsút, Pancho Aréna, 11 óra. V.: György B.

A fiatal győriek szép győzelmet arattak múlt héten a Balatonfüred ellen, de ahhoz, hogy még feljebb tudjanak lépni a tabellán ezúttal is fontos lenne pontokat szerezni.

„Jó mérkőzésre számítok a Puskás Akadémia II ellen, ismerjük az együttest, tudjuk, hogy egyénileg is képzett, kapura veszélyes játékosok alkotják a keretét, s csapatként is az utóbbi időben jól funkcionálnak. Ez egyébként elmondható rólunk is, emiatt kiélezett összecsapásra számítok, bízom benne, hogy ott folytatjuk, ahol vasárnap abbahagytuk a Balatonfüred ellen” – fogalmazott a találkozó kapcsán Szekeres Adrián az ETO Akadémia fiatal trénere.



Gyirmót FC Győr II–Haladás-MÁV

Gyirmót, Alcufer Stadion, 11 óra. V.: Linn K.

A gyirmótiakat meglepte múlt héten a komáromiak helyenként durva játéka, most az idényben nem túl acélos szombathelyi csapat ellen javíthatnak.



Dorog–Caola SC Sopron

Dorog, Buzánszky-stadion, 17 óra. V.: Muhari.

Sokszor rontottak a befejezéseknél, így nem sikerült pontot szerezniük Bücs Zsolt tanítványainak a Bicske ellen, ám ha sikerülne most javítani, meg is előzhetnék a tabellán aktuális ellenfelüket.



Csornai SE–Veszprém

Csorna, Kocsis István Városi Sporttelep, 17 óra. V.: Papp Á.

Felemás telejesítményt nyújtott múlt vasárnap a Csorna, amely ötven percig rosszul, majd aztán nagyon jól futballozott. Nyilván Horváth Rudolf edző utóbbi teljesítményt látná szívesebben a csapatától, már csak azért is, mert egy erős ellenfelet, a táblázaton második Veszprémet fogadja a sereghajtó rábaközi gárda.



A forduló további párosítása: III. ker. TVE–Budaörs, Balatonfüred–ZTE II, Bicske–Komárom, Tatabánya–Kelen SC, 17 óra.

A bajnokság állása

1. Tatabánya 26 17 5 4 51 – 26 56

2. Veszprém 26 16 5 5 55 – 32 53

3. Bicske 26 16 5 5 42 – 24 53

4. III. ker. TVE 26 15 6 5 44 – 26 51

5. Komárom 26 9 12 5 33 – 28 39

6. Budaörs 26 11 5 10 44 – 44 38

7. Gyirmót II 26 10 8 8 49 – 50 38

8. Dorog 26 10 7 9 37 – 33 37

9. SC Sopron 26 9 7 10 36 – 33 34

10. Puskás A. II 26 8 9 9 41 – 33 33

11. Kelen SC 26 9 5 12 32 – 47 32

12. Balatonfüred 26 8 8 10 31 – 38 32

13. ETO Akadémia 26 8 4 14 39 – 41 28

14. Haladás-MÁV 26 6 4 16 35 – 55 22

15. ZTE II 26 4 5 17 25 – 51 17

16. Csorna 26 3 3 20 28 – 61 12