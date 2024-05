Kilenc évnyi pokolból a menny kapujában - ez a felirat várta a kivonuló csapatokat a győri ultrák jóvoltából az ETO-Vasas NB II-es feljutási rangadón a győri ultrák szektorában. Igazán azok érezhettek át ennek a jelentés tartalmát, akik az ETO 2015-ös NB I-es kizárása után az NB III-ban és utána a másodosztályban is kitartottak a klub mellett. Kevesebben vannak, mint a hétfői meccsen megjelent 7470 szurkoló, ám dicséretes, hogy ezúttal ilyen sokan kíváncsiak voltak a sorsdöntő mérkőzésre és csodálatos hangulatot teremtettek ezen a varázslatos estén.

Győrött telt ház, 7470 szurkoló volt kíváncsi az ETO-Vasas mérkőzésre.

Győrött régen látott érdekes, izgalmas, helyenként színvonalas mérkőzést láthattunk, melynek során a küzdőszellemmel nem volt gond egyik csapatnál sem.

ETO-öröm a végén



Az ETO végül 3-2-re megnyerte a számára az NB I-be jutás esélyét jelentő rangadót.

A győrieknél két gólt szerzett a remekül játszó Claudiu Bumba, aki így vélekedett a meccs után:

„Gratulálok a csapatnak! Mindenki nagyon odatette magát. Boldog vagyok, hogy gólt szereztem, de a győzelem a legfontosabb. Szeretnénk begyűjteni azt a pontot, amire szükségünk van. Kemény meccs lesz Ajkán, öt-hat napunk van felkészülni, hogy elérjük a célunkat.”

Az első győri egyenlítő gólt a médiumok egy része neki, a másik fele a fejest elkövető Szépe Jánosnak jegyezte. Az MLSZ adatbanjában is Bumbának adták.

Szépe mérkőzést követő nyilatkozata szerint Bumba a kapufánál még beleért a gólba tartó labdájába, így övé a találat. A román támadó ezzel az NB II góllövőlistáján a második helyen áll 17 góllal, eggyel lemaradva a kozrmislenyi Kirchner mögött.

Claudiu Bumba második helyen áll a góllövőlistán.

A magyon izgalmas végjátékot követően a lassan a Mágus II címet kiérdemlő győri vezetőedző, Borbély Balázs sportszerűen nyilatkozott.

köszönet mindenkinek

Egészen élvezetes első félidőt játszottunk, mindkét csapat részéről minőségi produkció volt. 3-2-es vezetéssel mehettünk szünetre, az első félidei teljesítményünk miatt megérdemeltük ezt az eredményt. A második félidő már inkább a Vasasról szólt, nem nagyon tudtuk megtartani a labdát az ellenfél térfelén, helyzetbe sem igazán tudtunk kerülni. Nagyon beszorítottak minket, főleg a végén, csak a szerencsén és a kapusunkon múlott, hogy megnyertük a mérkőzést. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki kijött a meccsre, és szurkolt nekünk, a tizenkettedik játékosunk volt a közönség, a végjátékot nem tudtuk volna lehozni nélkülük

- nyilatkozta a vezetőedző.

A meccs előtt a hazai szurkolók egy része azt várta, hogy Gyurákovics Erik helyett ismét Ruisz Barnabás kap lehetőséget a győri kapuban. A vezetőedző azonban nem változtatott és a pozsonyi születésű kapus meghálálta a bizalmat. A mérkőzés elején ugyan rosszul futott ki - akár csak Barcikán -, ebből a Vasas megszerezte a vezetést, utána azonban „fogott, mint a zöld festék”. Főként a hajrában bemutatott bravúrjainak köszönhetően tudta megőrizni előnyét az ETO.

Ugyancsak élvezte az edzői bizalmat Nenad Lukic is, a szerb támadó eddig adós maradt a jó játékkal és a gólokkal is. A Vasas ellen azonban törlesztett valamennyit az adósságából: nagyot harcolt és részben ennek köszönhette a 2-2-t jelentő fontos találatát is.

A Vasas vezetőedzője, Gera Zoltán érthetően elkeseredetten beszélt a találkozó után.

Jól kezdtünk, a vezetés után helyzetünk is volt. Naívak voltunk, mert úgy kaptunk gólt, hogy három védőnk is volt Nenad Lukiccsal szemben. Sajnálom, mert a döntetlent megérdemeltük volna. A hosszabbításban nem kaptunk meg egy tizenegyest.

Az esetleges büntető elmaradása mellett Bumba első góljának szabályosságát is vitatták a vendégek, mint ahogy a győri oldal szerint Radó András az első gólnál lesről talált a hálóba, a második félidőben pedig szintén ő Gyurákovicsba lőtte a ziccert, ugyancsak leshelyzetben.

ajkán juthat fel az eto

A szurkolók a meccs végén fergetes ünneplésben részesítették a mindvégig nagy szívvel harcoló ETO-t. Lélekben már most készülnek a vasárnapi ajkai összecsapásra, amelyen a vendég zöld-fehérektől sárga lapjai miatt hiányozni fog a csapatkapitány, Michal Skvarka, valamint Dejan Boldor.