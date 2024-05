Most Oscherslebenben folytathatják a menetelésüket, ahol – az írásbeli érettségit maga mögött hagyó – Soma a PRO Superstock 1000-ben nem titkoltan ismét duplázni szeretne, míg Bálint egy itteni teszttel a háta mögött IDM-es pályafutása legjobbját érné el a vb-erősségű Superbike kategóriában.

Tavaly rendkívül sikeres esztendőt tudhatott magáénak a H-Moto UNI Győr Team: a rendkívül erős német bajnokságban (IDM) Kovács Bálint abszolút újoncként egy gyári BMW nyergében összetettben a 8. helyen végzett a világbajnoki erősségű Superbike kategóriában. Idén kibővült csapattal vágnak neki az idei IDM-szezonnak, hiszen Bálint mellett ott lesz a Pro Superstock 1000 mezőnyében a Northen Talent Cup sorozat 2020-as szezonjában bajnoki címet szerző Görbe Soma is.

Nem is akárhogyan indították a szezont: a 22 éves Kovács Bálint egy gyengébben sikerült időmérőt követően az esőben rendezett első futamon a 8., míg a száraz körülmények között megrendezett másodikon a 9. helyet szerezte meg, így összetettben a nagyon értékes 15 pontjával a 9. helyen várja a hétvégi folytatást.

„Tavaly kifejezetten jól szerepeltem itt, hiszen előbb a nyolcadik, majd utána végig az élmenőkkel harcolva végül a hatodik helyen zártam. Most sikerült a verseny helyszínén tesztelnem, és a nagy örömömre sikerült a tavalyi legjobb köridőmet megjavítanom, ráadásul majdnem tökéletes versenyszimulációt is teljesítettem. A tempómmal tehát nincs gond ezen a pályán, és ha ezúttal az időmérőből is ki tudom hozni a maximumot, akkor nagyon eredményes hétvégénk lehet Oscherslebenben” – jelentette ki Kovács Bálint.

Kovács Bálint optimistán várja a versenyt.

Fotó: Racing Passion Photography - Damon Teerink

Görbe Soma azonnal megmutatta a világnak, miért is tartják az egyik legtehetségesebb magyar motorosnak: előbb a szabadedzéseken szerepelt remekül – az elsőn még 2. lett, de a másodikat már megnyerte –, megszerezte a pole pozíciót, mégpedig mindkét időmérőt megnyerve. Majd feltette a koronát addigi teljesítményére, és nagy fölénnyel, 12 másodperc előnnyel az első, majd a második futamot is megnyerte a Pro Superstock 1000-es kategóriában, összetettben a maximális 50 ponttal vezeti a bajnokságot, a második német Dominik Blerschnek 36 pontja van.