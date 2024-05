Torna 2 órája

Döntős győri tornászok a várnai Világkupán

A Győri AC több tornásza is döntős a várnai VK-n. A férfiaknál Mészáros Krisztofer talajon első helyen, korláton ötödikként jutott fináléba. Talajon lesz még egy döntős: Molnár Botond hatodikként jutott tovább. Molnár is duplázni fog, hiszen ugrásban is bemutathatja gyakorlatát a legjobbak között.

Mészáros Krisztofer két döntőben lesz érdekelt. Fotó: Freschli József

Szűcs Róbert, a férfiak vezetőedzője: – Örülünk a döntős helyeknek, azon leszünk, hogy a folytatásban még jobb gyakorlatokat produkáljanak a versenyzőink. Szombaton rendezik a talaj, a lólengés és a gyűrű fináléját, ebből ugye egyben leszünk érdekeltek, vasárnap pedig lesz az ugrás, a korlát és a nyújtó finálé. A győriek selejtezőbeli eredményei és a pontszámok Talaj: 1. Mészáros Krisztofer, 14.950; 6. Molnár Botond, 13.750. Lólengés: 15. Tomcsányi Benedek, 13.100; 23. Mészáros Krisztofer, 12.350. Gyűrű: 15. Tomcsányi Benedek, 13.350. Ugrás: 4. Molnár Botond, 13.725. Korlát: 5. Mészáros Krisztofer, 14.200; 23. Tomcsányi Benedek, 12.200. Nyújtó: 15. Molnár Botond, 12.700.

