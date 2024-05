Mint ismeretes, a győrieknél a női kosárlabda döntő párharcban már nincs Destiny Slocum, akivel szerződését bontottak a győriek és haza is utazott. Szintén nem áll rendelkezésre Bridget Carleton, aki a WNBA-s csapatával készül. Rajtuk kívül Török Ágnes is hiányzik vállsérülés miatt, az első meccs előtt kevéssel pedig Kristine Anigwe jelezte: a térdét fájlalja, így ő sem lépett pályára a DVTK Arénában, és kérdéses, hogy most ott lesz-e a pályán.

Ruff-Nagy Dóráék (zöldben) nagyot küzdöttek a döntő első mérkőzésén.

Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina

Ezzel a csonka kerettel is becsülettel helyt tudott állni az így már jóval esélyesebb miskolciak ellen a SERCO UNI Győr, mely hazai pályán megkísérli a már-már lehetetlent: legyőzni Kányásiékat, és kiegyenlíteni.

A döntő második felvonása sem lesz egyszerű

Ez egyáltalán nem lesz könnyű, a szélesebb rotációval rendelkező vendégek nyilván szeretnék kihasználni ezen előnyüket. A győriek mellett szólhat ugyanakkor a hazai pálya, illetve abban is bízhatnak, hogy az idei négy vereség után végre sikerül legyőzni a riválist.

Cziczás László, a győriek vezetőedzője így nyilatkozott az esélyekről: – Az egyik szemünk sír, a másik nevet. A vereség miatt nem vagyunk felhőtlenül boldogok, viszont a jobbik rész az az, hogy nagyon sok olyan dolgot elvégeztünk, amit elterveztünk, de még mindig nem eleget. Talán a szakmai stábnak elég lesz ez a másfél nap, ki tudjuk elemezni, hogy még min szeretnénk javítani és változtatni. Továbbra is nehéz helyzetben vagyunk, de küzdünk az utolsó leheletünkig!