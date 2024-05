ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr II

Győr, ETO-stadion, 11 óra. V.: Sveda.

Mindkét együttes győztes bajnoki után várhatja az összecsapást.

„A csapat motiváltan várja a hétvégi városi rangadót. Az elmúlt mérkőzések szervezett és jó játéka eredménnyel is párosult, most is ezt várom el a csapattól. Bízom benne, hogy jó mérkőzés lesz, ahol tudjuk folytatni a megkezdett jó sorozatunkat” – mondta Szekeres Adrián, az ETO fiataljainak trénere.

Ördög József, a gyirmótiak edzője: „Egy ilyen derbi mindig háromesélyes, s bizony mindkét csapatnak presztízst jelent. Elég kaotikus hetet zártunk, de már túl az érettségin, fiataljaink teljes erőbedobással a rangadóra koncentrálhatnak.”

Kelen SC–Csorna

Budapest, Kelen SC Sporttelep, 17 óra. V.: Sándor Cs.

Nehéz sorozaton van túl a sereghajtó, hiszen erős csapatok ellen játszott az elmúlt fordulókban. Ezúttal papíron kicsit könnyebb feladat előtt áll a Horváth Rudolf irányította gárda, igaz, a fővárosban sem ígérkezik könnyűnek a pontszerzés.

Caola SC Sopron–Tatabánya

Sopron, Városi Stadion, 17 óra. V.: Iványi.

Nincs jó formában a Bücs-legénység, amely elveszítette legutóbbi három bajnokiját, s most az éllovas ellen kellene javítania. Igaz, mindezt otthon tehetik meg a piros-fehérek.

A további program: ZTE II–Puskás Akadémia II, 11.00. Budaörs–Balatonfüred, Komárom–Dorog, Haladás-MÁV–Bicske, Veszprém–III. ker. TVE, 17.00.



A bajnokság állása