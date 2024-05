„Sajnálom, hogy nem sikerült megnyernünk az Amatőr Kupát, hiszen a rendes játék- időn belül és még a hosszabbításban is eldönthettük volna a mérkőzést. Ezzel együtt hatalmas siker, hogy eddig is eljuthatott az egyesületünk, s ennek a pozitív hatását igyekszünk a továbbiakban kihasználni. Most már csak a bajnokságra kell koncentrálnunk, s nyilván a hétvégi mérkőzés meghatározó lehet a bajnokság végkimenetelét illetően. Két jó és jó formában lévő együttes találkozik, de mi úgy utazunk Koroncóra, hogy meg akarjuk nyerni ezt a fontos csatát” – szögezte le Bohner Roland, a mezőörsi együttes edzője.