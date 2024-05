A Széchenyi István Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjában zajló sportdiplomáciai szaktanácsadó képzés azon sportszakembereknek kínál egyedülálló tanulási lehetőséget, akik a sportszektor különböző szervezeteit képviselik hazai és nemzetközi szinten. A rendkívül népszerű szakirányú továbbképzés tanmenetének igazi kuriózuma az a barcelonai tanulmányút, amely évről évre színesíti a hallgatók programját.

Az idei program során is elmaradhatatlan helyszín volt az FC Barcelona Múzeum, ahol a világhírű sportklub legjelentősebb ereklyéit láthatták a résztvevők. A hallgatók több neves, a sport területén kiemelkedő személyiségtől hallgathattak előadásokat a Katalán Sportszövetségek Szövetségének székhelyén. Ramón Alfonseda, az FC Barcelona Veterán Játékosainak Szövetsége korábbi elnöke a vállalatok és a labdarúgócsapatok szervezeti működésében rejlő hasonlóságokat részletezte, valamint kitért a különböző labdatechnikákra és az FC Barcelona labdarúgócsapatának taktikájára. Ezt követően Gerard Figueras, a Katalán Generalitat sportért felelős korábbi főtitkára mutatta be számos példán keresztül, hogy mit is jelent a sportdiplomácia Barcelonában. Végül Ferran Pastor, az FC Barcelona protokollfőnök-helyettese interaktív előadást tartott a sportprotokoll jelentőségéről és gyakorlati használatáról.

A Katalán Labdarúgó Szövetség barcelonai székhelyének munkájába Sergio Garrido korábbi profi futballista vezetésével pillanthattak be a Széchenyi István Egyetem hallgatói. A tanulmányút keretében a sportdiplomáciai képzés tagjai ellátogattak a Mundo Deportivo sportújság szerkesztőségébe is, ahol Santiago Malia, a sportlap helyettes főszerkesztője tartott előadást a sportújság múltjáról és jelenéről, valamint a digitális kor támasztotta kihívásokról. A hallgatókat Magyarország Barcelonai Főkonzulátusa is fogadta, ahol a jelenleg futó magyar sportdiplomáciai projektekről esett szó.

A háromnapos kirándulás nemcsak szakmai, hanem kulturális és sportprogramokban is bővelkedett. A pezsgő városközpont felfedezése mellett a Sagrada Família kihagyhatatlan megálló volt, ahogy a montserrati hegyi kolostor is.