Hogy mi az az e-sport? Hogy nem is sport...? Dehogynem! Ráadásul egy szélsebesen fejlődő és egyre elismertebb sportág. Sopronban az SC Sopron és a SMAFC együttműködésében több mint harminc versenyző űzi magas színvonalon, amit jelez az is, hogy országos elismerésben részesültek. Pető Norbert szakosztályvezető azt mondja, az eredményeikkel azt is szeretnék elérni, hogy szélesebb körben is megismerjék és elismerjék az e-sportot és az e-sportolókat.

– Legegyszerűbb, ha azt mondom, ez egy versenyszerű játék. Számítógépen és konzolos játékokon űzzük, vannak az úgynevezett lövöldözős versenyek és a különböző sportágak számítógépes küzdelmei. A nemzetközi versenyeken különösen az ázsiai országok és az USA csapatai erősek, de jönnek fel a skandináv országok is. Sopronban elsősorban a futballt, a kosárlabdát, a Forma–1-et és a Rocket League-t játsszuk. Ugyanúgy készülünk, mint minden sportoló: edzéseink vannak, felkészülésünk, fejlesztjük az állóképességünket, hiszen nagy koncentrációt igényel egy-egy verseny. Vannak csapataink, játékosaink, igazolások, csapatépítési stratégiák – magyarázza Pető Norbert, aki igazán elhivatott szószólója a sportágának, csapattársaival együtt komoly eredmények jelzik már munkájukat. Megnyerték a FIFA magyar bajnokságát NB I-ben, első osztályban bajnokok, a második és a harmadik osztályban pedig ezüstérmet szereztek.

– Az elmúlt években nagyon sokat fejlődött itthon is a sportág, ezt ismerte fel az SC Sopron és a SMAFC. A szövetségüknek köszönhetően nálunk is meglódultak az események, egyre többen vagyunk és egyre magasabb szintre jutunk. Ezt az építkezést díjazták tavalyi eredményeink alapján most Az Év e-sport-szervezete címmel – zárta a csapatára büszke szakosztályvezető.

– A két egyesület fúziója erős, ütőképes csapatot eredményezett, és ezt jelzi a díj is, aminek mindannyian örülünk. Agilis és talpraesett vezetőjüknek sokat köszönhetnek nemcsak a versenyzők, hanem maga a sportág is – fogalmazott elismerően Csiszár Ákos, az SC Sopron elnöke.

Hasonlóan vélekedik Horváth József, a SMAFC elnöke is: – A szakosztályt közösen üzemeltetjük kiemelt stratégiai partnerünkkel, az SC Sopronnal, véleményem szerint nagyon jó együttműködés keretében. A sikerek elsősorban szakosztályvezetőnknek, Pető Norbertnek és csapatának, az ő lelkes és kitartó munkájuknak köszönhetők, de az eredményeikre valamennyien büszkék vagyunk.