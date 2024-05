Motherson Mosonmagyaróvár – MTK Budapest 42-28 (26-13)

NB I-es női kézilabda-mérkőzés, Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 900 néző. V.: Hargitai, Markó.

MKC: SZEMEREY – Udvardi 1, Albek 1, Tóth E. 3, PÁSZTOR 7, IVANCOK 6, Stranigg 2/1. Csere: HADFI (kapus), VARGA E. 4, Lancz 3, Sztankovics 2, FARAGÓ LUCA 7, Schatzl Natalie 3, TÓTH G. 3. Vezetőedző: Gyurka János.

MTK: Győri – ANDRÓCZKI 5/2, Mészáros-Mihálffy 2, Dakos 3, Weisheitel, Farkas 5/2, Fekete 1. Csere: Szőke (kapus), Kezezovity 3, FERENCZY 3, Poczetnyik 3, Pelczéder, Kobela, Papp D. 1, Török 1, Bari 1. Vezetőedző: Vágó Attila.

Hétméteresek: 3/1, ill. 8/5. Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Gyurka János: - Tizenöt nap alatt ez volt az ötödik mérkőzésünk, de így is nagy tempót tudtunk diktálni. Az utolsó húsz perc volt egy kicsit lassabb, de ez az MTK érdeme is, hiszen jól megszervezték a játékukat. A második félidőben kijött, hogy mentálisan megterhelő ez az időszak, de mindenki nagyon akart ezúttal is.

Vágó Attila: - Az első félidőben mutatott óvári sebességet nagyon kevés csapat bírja lekövetni. Nehéz volt a visszarendeződés, hiába beszéltük át a dolgokat. Gyorsan lett közte tíz-tizenkét gól, de annak örülni tudok, hogy nem adtuk fel, és a második félidőben mutatott teljesítményünk már rendben volt. Nem feltett kézzel léptünk pályára, de ma nem tudtuk megnehezíteni a hazaiak dolgát.

Faragó Luca: - A mérkőzés nagy részében nagy tempót tudtunk menni, ez a második félidőben inkább csak szakaszosan volt meg. Igyekszünk tartani ezt a sebességet a hátralévő mérkőzéseken.

Ferenczy Fruzsina: - Nehéz volt felvenni azt a ritmust, amit az óváriak diktáltak. Hiába videóztunk sokat, a gyors játékot nem tudtuk levédekezni. A szünetben átbeszéltük a dolgokat, és sikerült javítanunk a teljesítményünkön.