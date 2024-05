A hagyományokhoz híven idén is díjazták a hazai e-sport kiválóságait, akik az Országos Gaming Expo keretein belül tartott gálán vehették át a kitüntetést. „A K&H 2018-ban elsőként kapcsolódott be az e-sport támogatásába a nem iparági vállalatok közül, hogy a hazai tehetségek minél több és színvonalasabb versenyen mutathassák meg elkötelezettségüket, eltökéltségüket, kiváló teljesítményüket. Az e-sport nem csupán egy játék, hanem a sport legfiatalabb, legdinamikusabban fejlődő, digitális, innovatív ága, és mi támogatók aktívan segíthetjük a versenyzőket, részesei lehetünk az egyéni eredményeknek és a sportág fejlődésének is" – hangsúlyozta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.

„Az elmúlt tíz évben 25 különböző kategóriában több mint 150 díjazott részesült „Az Év E-sportolója” elismerésben, így széleskörűen lefedi az e-sport területét. Évről évre egyre nagyobb presztízsűvé válik a díj a sportágban: az elnyerése komoly megbecsülést jelent a játékosok számára, sőt, nemcsak az egyéni versenyteljesítményeket, hanem az e-sport szakmai közösség egészét – az edzőket, egyesületeket, kommentátorokat – is támogatja. Jelentős szerepet játszik ezért abban, hogy növelje az e-sport társadalmi elfogadottságát és megbecsülését” – nyilatkozta Biró Balázs, a HUNESZ Főtitkára. A legjobbak kiválasztása során a hazai e-sport közösségből nyílt jelöléssel lehetett bekerülni a jelöltek teljes listájára, melyről a HUNESZ Szakágak képviselői határozták meg a rövid jelölt listát, melyből a szakmai zsűri választotta ki a díjazottakat, ezzel párhuzamosan a közösségi szavazással dőlt el a közönségdíjas játékos és kommentátori díj sorsa.

Díjazottak:

K&H Az Év E-sportolója – FPS játékosa: Torzsás Ádám - Torzsi

K&H Az Év E-sportolója – szimulátor sport: Hencsei Benjámin és Csincsik Marcell

K&H Az Év E-sportolója – sportszimuláció játékos: Orbán Dominik Meshiin

K&H Az Év E-sportolója – MOBA játékos: Subicz Dániel Bluerzor

K&H Az Év E-sport-csapata – FPS csapata: Rubik/Pera/Magyar E-sport válogatott

K&H Az Év E-sport-csapata – sportszimuláció csapata: Budapest Five Rocket League csapat

K&H Az Év E-sport-csapata – MOBA csapata: Lenovo Legion Honvéd E-sport Akadémia

K&H Az Év E-sport-edzője: Bea Viktor Fleshie

K&H Az Év Szakmai vezetője: Szabella Olivér Illés Akadémia Spirit

K&H Az Év E-sport-szervezete: SC SOPRON-SMAFC ESPORT

Pető Norbert - SC SOPRON-SMAFC ESPORT szakosztályvezető.

Forrás: Well

K&H A magyar e-sportért:

Lovász Tamás DVSC

Lanka Máté HUNGARIAN ROCKET LEAUGE TOURNAMENTS

Mikulesz 'gonzo' Zoltán PRIME Series

K&H Az Év Felfedezettje: Hebők Xavér Xavi

K&H Az Év E-sport-kommentátora: Rosta Bence

K&H Az Év E-sport online versenye: Hungarian Pro Clubs League 2023

K&H Az Év E-sport offline versenye:

TippmixPro Magyar E-sport Fesztivál - CS2 / DOTA2

Digital Warriors CS2 / WOT

esport CUP powered by Telekom LEAGUE OF LEGENDS

K&H Az Év E-sportolója különdíj:

SamsunGGamer Nights

Honvédelmi sportszövetség (KADET program - Digital Warriors Kadét kupa)

Varga - Molnár Bertalan

K&H Az Év E-sport kommentátora közönség díj: Koncz Máté "Livius" Esport1 League of Legends

K&H Az Év E-sport játékosa közönség díj: Kiss Tamás "Vizicsacsi" League of Legends