A Dörnyei Balázs irányította győriek Rachel McCarthy 50. percben szerzett találatával múlták felül a Fradit, így 1–0-ás előnyből várhatják az egyik fél második sikeréig tartó döntő csütörtöki, 17.30 órakor kezdődő győri összecsapását.

Az előző két kiírás döntőjét is a két csapat játszotta, ám ezúttal a győriek tűntek sokkal magabiztosabbnak.

„Jól ismerem az ellenfél játékosait is és ezúttal valamivel hosszabb időnk volt a döntőre felkészülni, nyilván emiatt is sikerült jól megszerveznünk a játékunkat. Főleg a védekezésünk volt nagyon stabil és magabiztos, kis hiányérzetem csak a támadójátékunkkal kapcsolatban lehet, talán kicsit túlizgulták ezt a lányok” – értékelte az első találkozót a győri vezetőedző, aki – bár előnybe kerültek a szünet után –, a kiállítás miatt kénytelen volt „belenyúlni” a mérkőzésbe.

„Tudatosan felépített akció végén sikerült gólt szereznünk, amit egyébként sokszor gyakoroltunk. Ezzel együtt voltak bennünket hátráltató szituációk is. Úgy érzem, az első sárga lapnál, az ellenfél játékosát kellett volna büntetni, a piros lap előtt pedig nem is történt igazából szabálytalanság. Ami ennél fontosabb, s más volt az előző két döntőhöz képest, hogy most a mi csapatunk volt karakteresebb, s mentálisan, fejben erősebb mint az ellenfél. Bár a végén a Fradinak volt egy kapufája, nem izgultam, hiszen ugyan akadt egy hibánk, helyén volt ekkor is a védelmünk, s ha az egész találkozót nézzük, taktikailag felülmúltuk a Fradit. Ebben sokat léptünk előre” – tette hozzá Dörnyei Balázs.

Amennyiben csütörtökön az ETO nyer, története során először lesz bajnok.

„A kiállítás miatt lesz hiányzónk nekünk is, s a korábbi sérültek közül is vannak amolyan „félig visszatérők”, így nagyon meg kell dolgoznunk az újabb sikerért. A stílus nem változik, de kicsit az ellenfél fejével is kell gondolkodnunk. Ahogy az elő meccsen, csütörtökön is jól kell menedzselnünk egyes játékosok játékidejét, s higgadtnak kell maradnunk” – mondta befejezésül a vezetőedző.