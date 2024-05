A 17 éves Farkas Kevin idén a juniorok között húzza a gázt, és a harmadik versenyhétvégéjére készül a MotoGP előszobájának számító Red Bull Rookies Cup mezőnyében. Az első viadalon semmi sem jött össze a fiatal motorosnak, ám Le Mans-ban már nemcsak befejezte a versenyt, hanem előbb a 15., majd a 12. helyen látta meg a kockás zászlót, ami azt jelenti, hogy összetettben 5 ponttal várja a folytatást. Ez pedig most hétvégén lesz Mugellóban, ahol már a tavalyi évben is eredményesen szerepelt a motoros, miután az esőben rendezett futamon a 11. helyen végzett.

Egyre jobban érzi a motort Farkas Kevin.

Fotó: Gold and Goose

„Úgy érzem Le Mans után, hogy véget ért az idény eleji pechsorozatom. Ráadásul végre volt egy szabad hetem is, amikor az osztálytársaimmal elmehettem a háromnapos osztálykirándulásra, valamint a haverokkal is tudtam kicsit bandázni. Mindez nagyon sokat segített mentálisan, kijelenthető, hogy végre sikerült feltöltődnöm. Nem titkolom, szeretem a mugellói pályát, tavaly jól mentem itt, és erre most is megvan minden esély. Ugyanis van egy jó alapbeállításunk, illetve én is egyre jobban érzem magam a KTM-en. Titkolt célom, hogy meglegyen ezen a hétvégén az idei első top 10-es eredményem, míg az alapelvárásom magammal szemben az, hogy befejezzem a versenyt és pontot, pontokat szerezzek” – jelentette ki a HMA versenyzője, Farkas Kevin.