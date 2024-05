Ami a múltat illeti, az Audi-ETO és az Esbjerg eddig hatszor találkozott egymással, és a mérleg elég egyoldalú: mindegyik alkalommal a győri zöld-fehérek örülhettek.

Az Audi-ETO (zöldben) a dán Esbjerg elleni múltban az első két meccset leszámítva mindig nagy csatát vívott.

Fotó: Mirkó István

Audi-ETO–Esbjerg: az egymás elleni múlt

A két csapat párharc a 2016/17-es BL-kiírásban kezdődött. Az első felvonást a középdöntőben játszották a csapatok – 2017. február 5-én –, és idegenben 32–26-ra nyertek az Ambros Martín irányította zöld-fehérek, akinél Görbicz Anita 11, Eduarda Amorim 6, Nycke Groot és most éppen a dánokat erősítő Nora Mörk 5–5 találatig jutott. Az akkor pályára lépő győri játékosok közül egyedül a holland Yvette Broch maradt hírmondónak, ő hét és fél éve kétszer volt eredményes.

A győri „visszavágó” – 2017. március 5-én – még nagyobb volt az ETO fölénye: a 33–22-es sikerből Görbicz és Amorim 6–6, Broch és Hársfalvi 5–5-góllal vette ki a részét. Mörk mindössze háromszor vette be a dánok kapuját.

A következő Audi-ETO–Esbjerg meccsre több mint öt évet kellett váni: 2022. június 4-én csakúgy, mint most, a Bajnokok Ligája elődöntőjébe került egymással szembe a két csapat, és bár a félidőben még döntetlenre álltak a csapatok (15–15), a vége sima, 32–27-es győri diadal lett. A győrieknél ekkor is Ambros Martín volt az edző, a dánokat pedig már Jesper Jensen irányította, aki most is vezetőedző az Esbjergnél. Ezen a meccsen már sokkal több olyan (fő)szereplő volt, aki akár most szombaton is a lehet. Győri oldalon ezúttal is a keret tagja Silje Solberg, Estelle Nze Minko, Győri-Lukács Viktória, Veronica Kristiansen, Szöllősi-Schatzl Nadine, Rju Un Hi, Fodor Csenge, Linn Blohm és Stine Oftedal. A dánoknál Sanna Solberg – a győri Silje ikertestvére –, Michala Möller, Marit Jacobsen, Mette Tranborg, Kaja Nielsen, Kristine Breistöl és Henny Reistad kapott lehetőséget.

A negyedik meccset 2022. szeptember 11-én játszották a BL csoportkörében, és itt is döntetlen volt a félidő (13–13), a vége pedig 31–29-es zöld-fehér diadal. Itt már Mörk is erősített a dánokat, míg az ETO Ana Grosszal – ő 9 gólt szerzett – és Sandra Toft kapussal egészült ki. A csoportkör győri felvonásán, ami a két csapat történetében az ötödik összecsapás volt, végig kiegyenlített meccsen 12–11-es félidőt követően 29–28 lett a győriek javára. Ezúttal is Gros volt győri oldalon a legeredményesebb, 7 gólt lőtt, a riválisnál Reistad 14 kísérletből 12-szer(!) vette be a győri kaput.